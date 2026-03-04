İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Ramazan davulcusu geleneğini yaşattı
Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem
IBS Sigorta'dan Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasına yönelik değerlendirme
Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı
Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı
Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 102. yıl dönümünde anıldı
El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor
Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor
Kan bağışçısı zabıta hastalara umut olmak için 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutuyor
Aile içi şiddet çocukları suça daha açık hale getiriyor

KUTBO, 483 aileye gıda yardımı desteği sağladı

KUTBO, 483 aileye gıda yardımı desteği sağladı

KUTBO, 483 aileye gıda yardımı desteği sağladı

ANTALYA - Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO), ramazan dolayısıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımı gerçekleştirdi.

KUTBO tarafından, 483 gıda yardım paketi hazırlanarak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapıldı. Yardım organizasyonu, yönetim kurulu başkanı Fatih Durdaş ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Durdaş, ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Durdaş, her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı desteği sağladıklarını söyledi.

Dağıtılan gıda yardımlarının giderinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından karşılandığını hatırlatan Durdaş, "Borsamız olarak her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı ulaştırıyoruz. Bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin finansman desteğiyle ihale ettiğimiz gıda paketlerini meclis üyelerimizle birlikte hemşerilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destekleri için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

Durdaş, eğitimden yardımlaşmaya kadar geniş bir yelpazede sürdürülen projelerle, bölgenin toplumsal refahına destek olmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.



Yurt Dünya 4.03.2026 12:44:15 0
Anahtar Kelimeler: kutbo 483 aileye gıda yardımı desteği sağladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Baki Teke’yi Ağabeyimi Kaybettik
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Ramazan davulcusu geleneğini yaşattı

2

Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem

3

IBS Sigorta'dan Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasına yönelik değerlendirme

4

Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı

5

Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı

6

Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 102. yıl dönümünde anıldı

7

El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor

8

Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor

9

Kan bağışçısı zabıta hastalara umut olmak için 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutuyor

10

Aile içi şiddet çocukları suça daha açık hale getiriyor