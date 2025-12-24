KUTSO, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'i ağırladı

ANTALYA - Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) akademi programına altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş konuk oldu.



Memiş, piyasaların mevcut durumunu, 2025'in son haftasına girilirken yatırımcıları bekleyen riskleri ve 2026 yılına ilişkin beklentileri değerlendirdi.



Özellikle Noel tatili sürecine girilmesiyle veri akışının sakinleştiğini belirten Memiş, yatırımcıların bu süreçte daha temkinli hareket etmesi gerektiğini, öngörülemeyen jeopolitik risklerin piyasalar üzerinde ani etkiler yaratabileceğini anlattı.



Altın, gümüş, borsa ve döviz kurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Son beş yılın en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu. Özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için gümüşün önemli bir enstrüman olmaya devam ettiğini söyleyebilirim. Gram altın, ons altın ve döviz kurlarına ilişkin beklenti, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli stratejilere odaklı olarak değişiyor. Benim öngörüm yatırımcılarımız fiyata değil, miktara odaklansınlar." diye konuştu.

Memiş, belirsizliklerin bilinçli olarak artırıldığı bir ekonomik ortamda, portföy çeşitlendirmesi yapan, planlı hareket eden ve fiyata değil, miktara odaklanan yatırımcıların daha sağlıklı sonuçlar elde edebileceğini dile getirdi.



Finansal okuryazarlığın önemine de değinen Memiş, bireysel yatırımcıların bilgiye dayalı kararlar almasının riskleri azaltacağını vurguladı.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, Memiş'e plaket verdi.

