Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı

İSTANBUL - Kuveyt Türk, çocuklara girişimcilik bilincini erken yaşta kazandırmayı amaçlayan Girişimci Kaşif Programı'nın 2025 dönemini başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca girişimcilik eğitimleri, çevrim içi görevler, atölye çalışmaları ve mentörlük oturumlarıyla desteklenen programın finali niteliğindeki Girişimci Kaşif Final Demoday'i, Lonca Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Finalist öğrenciler, "demoday" öncesinde düzenlenen İstanbul gezisi kapsamında şehrin simge noktalarını keşfetme fırsatı buldu. Final günü, öğrencilerin yıl boyunca geliştirdikleri girişimcilik fikirlerini jüriye sunduğu demoday sunumları Lonca Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sunumların ardından gerçekleştirilen jüri değerlendirmesi sonucunda Zeynep Ebrar Tiryaki, 1., Rana Acar 2. ve Melisa Alemdağ 3. oldu.

"YUDU-Yerel Üretici Destek ve Ucuzluk Uygulaması" adlı projesiyle birinciliğe layık görülen Tiryaki, projesiyle tüketicilerle kendi bölgelerindeki küçük üreticileri doğrudan buluşturarak aracıları ortadan kaldırmayı ve daha taze, uygun fiyatlı ürünlere erişim sağlamayı hedefliyor.

Üreticilerin telefonlarından ürün ekleyip tüketicilerin konum bazlı sipariş verebildiği sistem, güvenli ödeme ve faturalama altyapısıyla yerel ekonomiyi destekliyor.

"Hayat Drone" fikriyle ikinci olan Rana Acar'ın projesi ise geliştirilmesi planlanan yapay zeka destekli sistemle, yüz tanıma, konum tespiti ve mobil baz istasyonu özellikleriyle deprem sonrası hayatta kalanları tespit ediyor ve iletişimi sağlıyor.

"Ecowood" adlı fikriyle üçüncü olan Alemdağ'ın projesi ise ahşap atıklarını geri dönüştürmek için akıllı bir sistem sunuyor.

Kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden randevu alarak atıkları geri dönüşüm merkezlerine ulaştırabiliyor, akıllı istasyonlar atıkları analiz ederek en verimli dönüşüm yöntemini belirliyor ve kullanıcılar katkıları karşılığında ödül kazanıyor.

Girişimci Kaşif Programı, çocuklara erken yaşta girişimcilik, problem çözme, ekip çalışması ve sunum becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Program, seminerler, dijital platform üzerinden yürütülen görevler ve finalde düzenlenen demoday ile öğrencilerin kendi fikirlerini geliştirip paylaşabilecekleri bir öğrenme ortamı sunuyor.

- Programa 3 bin 719 öğrenci başvurdu

Bu yıl 6 bin 980 öğrenciye "İlk Fikrim" semineri verilirken ve Girişimci Kaşif Programı'na 3 bin 719 öğrenci başvurdu.

Değerlendirmeler sonrasında 325 öğrenci programa dahil edilirken, 135 öğrenci süreci başarıyla tamamladı. Program süresince çevrim içi platformda da yoğun bir etkileşim sağlandı.

Toplam 3 bin 429 öğrenci ilk görevini tamamladı ve en çok "fikir geliştirme" dersinden görevler yapıldı.

Öğrenciler yıl boyunca Girişimci Kaşif uygulaması üzerinden fikir geliştirme, problem çözme ve sunum becerilerini destekleyen görevler üstlendi ve iki haftada bir düzenlenen etkinliklerle hayal güçlerini geliştirme fırsatı buldu.

Yeni dönemde 5 farklı ilde toplam 7 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenirken ayrıca Öğretmen Akademisi programı kapsamında, birinci dönemde 20, ikinci dönemde 20 olmak üzere toplam 40 öğretmene oryantasyon eğitimi verilmesi planlanıyor.

Eğitimlerin ardından öğretmenlere gönderilecek rehber kitler ve düzenli çevrim içi toplantılar sayesinde, Girişimci Kaşif içeriklerinin sınıflarda etkin şekilde uygulanması desteklenecek.

Yıl boyunca düzenlenecek yarışmalar ve demoday gibi özel programlar, öğrencilerin kendi fikirlerini hayata geçirmeleri için güçlü bir zemin sunmaya devam edecek.

- "Çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği bir ekosistem"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, Girişimci Kaşif Programı'nın çocukların hayal gücünü ve üretme cesaretini destekleyen değerli bir platform olduğunu belirtti.

Sel, erken yaşta girişimcilik bilincini kazandırmanın, sadece çocukların bireysel gelişimlerine değil, Türkiye'nin gelecekteki üretim ve yenilik kültürüne de katkı sağladığını kaydetti.

Bu heyecanı her yıl binlerce öğrenciyle paylaşmanın genç zihinlerin potansiyeline duydukları inancı daha da güçlendirdiğini vurgulayan Sel, "Kuveyt Türk olarak, çocukların fikirlerini özgürce ifade edebildikleri, hayallerini gerçeğe dönüştürebildikleri bir ekosistemi büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.