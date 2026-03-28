Kuveyt Türk sermayesini 11,1 milyar liraya çıkardı

İSTANBUL - Kuveyt Türk, sermayesini 11,1 milyar liraya yükseltme ve hissedarlarına nakit temettü dağıtma kararı aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aldığı kararlarla güçlü büyüme stratejisini destekleyen adımlar attı.

Kuveyt Türk, gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kurumun sermayesinin 3,1 milyar lira artırılarak 8 milyar liradan 11,1 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

Geçen yıl solo banka karının yüzde 10'u olan 4,036 milyar liranın nakit temettü olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırıldı.

Banka, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında çevresel etkileri azaltmaya yönelik uygulamalarını kurumsal faaliyetlerinin farklı alanlarında hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda bu yıl gerçekleştirilen genel kurul organizasyonunun oluşturduğu karbon ayak izi, karbon kredisi alınarak nötrlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2026'ya güçlü sermaye yapıları, disiplinli yönetim anlayışı ve değer odaklı bankacılık yaklaşımıyla girerken, sürdürülebilir büyümeyi odak noktamıza alarak paydaşları için güven ve istikrar üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Uyan, "2025'te sayısı 12'ye ulaşan iştiraklerimizle katılım finans ekosistemindeki öncü konumumuzu pekiştirirken, reel sektöre ve stratejik yatırımlara desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.