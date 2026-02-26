İlginizi Çekebilir

Kuveyt Türk'ün "Girişimci Kaşif-İlk Fikrim" programının yeni dönem eğitimleri Gaziantep'te başladı

İSTANBUL - Kuveyt Türk'ün 8-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik geliştirdiği Türkiye'nin ilk çevrim içi girişimcilik ve finansal okuryazarlık eğitim platformu Girişimci Kaşif'in "İlk Fikrim" eğitim programı, yeni dönemde eğitimlerine Gaziantep'te başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun katılımıyla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda 1500 öğrenci, fikir üretme, proje geliştirme ve sunum becerileri alanlarında eğitim aldı.

Kuveyt Türk'ün değer odaklı sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda yürütülen eğitimler, öğrencilerin fikir üretme, proje geliştirme ve girişimcilik kültürüyle erken yaşta tanışmalarına katkı sunmayı hedefliyor.

Program süresince öğrenciler tasarım odaklı düşünme, yenilikçi fikir geliştirme, takım çalışması ve sunum becerileri gibi alanlarda uygulamalı eğitimler alıyor. Öte yandan 2023'ten bu yana devam eden proje kapsamında, Türkiye genelinde bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci girişimcilik ekosistemine yönelik eğitimlerden yararlandı.

Yeni dönemde Gaziantep'te gerçekleştirilen eğitimlerle öğrencilerin girişimcilik ekosistemine erken yaşta kazandırılması ve üretken düşünme becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Aynı zamanda öğrencilerin, eğitim sürecinde kendi iş fikirlerini geliştirerek proje bazlı çalışmalar yapmaları ve finansal okuryazarlıkla girişimcilik bilinci konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Program, yalnızca teorik içeriklerle sınırlı kalmayıp uygulamalı atölyeler ve mentörlük süreçleriyle öğrencilerin aktif katılımını esas alan bir öğrenme modeli sunuyor. Modelle öğrenciler fikirlerini somut projelere dönüştürme deneyimi yaşayarak öz güvenlerini ve yenilikçi düşünme becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, programla gençlerin hayal kurma, fikir üretme ve çözüm geliştirme becerilerini erken yaşta desteklemeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde Gaziantep'te başlattığımız eğitimlerle birlikte gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerine ve geleceğin girişimcilik dünyasına daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kuveyt Türk olarak 'Değerlerimizle büyüyoruz' anlayışıyla eğitim ve gençlik odaklı projelerle geleceğin yeteneklerine yatırım yapmayı sürdüreceğiz."



