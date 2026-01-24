İlginizi Çekebilir

Antalya'da yapılacak "COP31"in turizmi çeşitlendirip sezonu uzatması bekleniyor
Antalya'da kanala düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Lexus LBX "En İyi Kabine Sahip Küçük SUV" seçildi
Hatay Valisi Masatlı, Antakya'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi
Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
Isparta'da öğretmenin geliştirdiği patentli uygulama okullarda tasarruf sağlıyor
Karaciğer hastası, Adana'da ablasından yapılan nakille hayata tutundu
Hatay İl Emniyet Müdürü Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
GÜNCELLEME - Antalya'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu

Lexus LBX "En İyi Kabine Sahip Küçük SUV" seçildi

Lexus LBX

Lexus LBX "En İyi Kabine Sahip Küçük SUV" seçildi

İSTANBUL - Lexus, "What Car? Ödülleri"nde B-SUV modeli LBX ile "En İyi Kabine Sahip Küçük SUV" kategorisinde ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl aynı organizasyonda üst üste ikinci kez "Yılın Küçük SUV'u" seçilen model, bu kez iç mekan özellikleriyle öne çıktı.

"2024 Yılın Otomobili" unvanına da sahip LBX, kabinindeki işçilik, teknoloji ve kullanım detayları nedeniyle bu kez "En İyi Kabine Sahip Küçük SUV" kategorisinde ödüle layık görüldü.

"Takumi" işçiliğiyle hazırlanan malzemeler, sezgisel kontrollere sahip sessiz kabin ve Mark Levinson ses sistemi gibi özellikler, modelin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

Markanın "Tazuna" kokpit felsefesiyle tasarlanan araçta, sürücünün minimum el ve göz hareketiyle bilgilere erişmesi amaçlanırken, ön yolcu tarafında panele eğimli tasarım uygulandı.

Modelde, donanım seviyesine göre, yarı anilin deri, "Ultrasuede" kombinasyonu veya hayvansal ürün içermeyen alternatif döşeme seçenekleri sunuluyor.

Kompakt SUV segmentinde yer alan araç, 1,5 litrelik tam hibrit motoruyla 136 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor. 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 9,2 saniyede gerçekleştiren model, WLTP birleşik ölçümlerine göre 100 kilometrede 4,4 litre yakıt tüketiyor ve 100 gram/kilometre karbondioksit emisyon değerine sahip bulunuyor.



Ekonomi 24.01.2026 15:54:37 0
Anahtar Kelimeler: lexus lbx "en iyi kabine sahip küçük suv" seçildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da yapılacak "COP31"in turizmi çeşitlendirip sezonu uzatması bekleniyor

2

Antalya'da kanala düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3

Lexus LBX "En İyi Kabine Sahip Küçük SUV" seçildi

4

Hatay Valisi Masatlı, Antakya'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

5

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

6

Isparta'da öğretmenin geliştirdiği patentli uygulama okullarda tasarruf sağlıyor

7

Karaciğer hastası, Adana'da ablasından yapılan nakille hayata tutundu

8

Hatay İl Emniyet Müdürü Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

GÜNCELLEME - Antalya'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor

10

Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu