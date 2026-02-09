İSTANBUL - Lezita, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lezita, GRI 2021 Genel Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporu ile 2024'te sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayan tüm çalışmalarını paylaştı.

Günlük toplam 510 bin adet piliç işleme kapasitesine sahip Lezita, bunun 420 bin adedini İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki, 90 binini ise Malatya tesislerinde gerçekleştiriyor. Yıllık 290 bin ton piliç eti ve 82 bin ton ileri işlenmiş ürün üretim kapasitesine sahip olan şirket, 70 ülkeye ulaşan ihracat pazarıyla küresel olarak da etkin bir konumda bulunuyor.

Lezita'nın, 2024 sürdürülebilirlik raporunda yer alan veriler, şirketin çevresel ve sosyal alanlarda kaydettiği somut ilerlemeyi ortaya koyuyor.

Şirket, enerji yönetimi kapsamında, tesislerindeki yenilenebilir enerji payını 3 megavat kurulu güce ulaştırdı. Su verimliliği çalışmalarının bir sonucu olarak su yeniden kullanım oranı yüzde 11 seviyesine çıktı. Ayrıca ilgili döneminde su ayak izi çalışmasını tamamlayan Lezita, yüzde 100 deşarj uyum oranına ulaştı.

Lezita'da çalışan memnuniyet oranı 2024'te yüzde 79,4 olarak gerçekleşti. Kadın çalışan oranı yüzde 37,1 ile istikrarlı bir artış eğilimi gösterdi. Ortalama 2 bin 600 kişiye istihdam sağlayan şirket, çalışan gelişimini kurumsal önceliklerinden biri olarak ele alıyor. Lezita bu doğrultuda hayata geçirdiği projelerle çalışan başına yıllık eğitim süresini 23,5 saate çıkardı.

- "Her alanda çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerini odağımıza alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, sürdürülebilirliği, iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Yenilikçi, şeffaf, sorumlu ve insana dokunan bir marka olma hedeflerinin, tüm stratejilerinin merkezinde yer aldığını aktaran Ergül, "Üretimden tedarik zincirine, AR-GE'den çalışan gelişimine kadar her alanda çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerini odağımıza alıyoruz. Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir üretici olarak, tüm süreçlerimizde kaynak verimliliği, yenilikçilik, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergül, sürdürülebilir gıda üretiminde Türkiye'nin öncü markalarından biri olan Lezita'nın uluslararası bir gıda markası olma vizyonuyla hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Türkiye'nin modern et entegre tesislerinden biri olan Kemalpaşa'daki üretim tesislerinde, ileri teknoloji alt yapıları ve dijital dönüşüm odaklı sistemleriyle verimlilik ve kalite standartlarını en üst seviyeye taşıdıklarını kaydeden Ergül, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarladan başlayan üretim sürecimizde, geniş dağıtım ağımızla Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki Lezita severlere taze ve sağlıklı ürünler ulaştırıyoruz. Kaynak verimliliğini artırmayı ve çevresel ayak izimizi azaltmayı hedefleyen sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda, 'doğa dostu' uygulamaları üretim süreçlerimizin merkezine alıyoruz."



Ergül, "Sıfır Atık Belgesi"ne sahip olan tesiste, sürekli atık su izleme sistemleriyle atık suyun karakterinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütürken, depolama ve lojistik optimizasyonlarıyla yakıt tüketimini ve karbon ayak izini azalttıklarını aktardı.

Sürdürülebilirliği yalnızca üretimle sınırlı görmediklerini vurgulayan Ergül, sürdürülebilirliği tedarik zincirinden yeni yatırımlara, dijital teknolojilerden veriye dayalı karar alma süreçlerine kadar tüm değer zincirine entegre ettiklerine işaret etti.

Üretimden müşteri yönetimine uzanan uçtan uca dijitalleşme yaklaşımıyla daha çevik, esnek ve daha az kaynak tüketen bir yapı oluşturduklarını anlatan Ergül, "Bu dönüşümün merkezinde ise insan var. Eğitim platformları, sosyal kulüpler ve genç yetenek programlarıyla insana yatırım yapan kurum kültürümüzü güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergül, hedef pazarlara özel ürün ve satış stratejileriyle ihracattaki iddialarını güçlendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği ihracat yetkisi ve Turquality desteğiyle markamızı global ölçekte büyütüyoruz. Lezita olarak üretimden insan kaynağına, inovasyondan toplumsal faydaya kadar her alanda ölçülebilir, izlenebilir ve sürekli gelişen bir sürdürülebilirlik yolculuğunu kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı sürdürülebilirlik raporlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz."

