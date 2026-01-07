LG Electronics CES 2026'da yapay zeka destekli yaşam alanlarını tanıttı

İSTANBUL - LG Electronics (LG), ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2026) "Hayatla uyum içinde inovasyon" temasıyla yapay zeka destekli yeni çözümlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, fuarda "Affectionate Intelligence" (Sevecen Zeka) yaklaşımını, ev, mobilite ve yaşam tarzı alanlarındaki cihaz ve çözümlerine nasıl entegre ettiğini ziyaretçilere sundu.

CES 2026 kapsamında yapay zeka sistemlerinin gerçek yaşam ortamlarında koşulları algılama, verileri işleme ve eyleme dönüştürme süreçlerini "Algıla-Düşün-Harekete Geç" işletim modeliyle sergileyen şirket, yapay zekayı yalnızca yazılım arayüzleriyle sınırlamayıp robot, ev alet, araç içi sistem ve televizyonlara entegre ederek bağlam farkındalığına sahip uyarlanabilir deneyimler sunuyor.

Sergi alanında, LG CLOiD ev robotu, yapay zeka destekli ev aletleri, araç içi sistemler, televiyon ve eğlence platformlarıyla 10. yılını kutlayan yapay zekayla evrimleşmiş LG SIGNATURE premium ürün serisi yer alıyor.

Stand girişinde, her biri 9 milimetre (mm) inceliğinde 38 LG OLED evo W6 Wallpaper TV'den oluşan "In Tune" adlı enstalasyon yer aldı. "Havada süzülüyormuş izlenimi" veren ekranlar, senkronizasyonla tek bir görsel tuvale dönüşüyor.

- LG'nin "Sıfır İş Yükü Evi" vizyonu sergilendi

"Living in Tune" alanında LG'nin Sıfır İş Yükü Evi (Zero Labor Home) vizyonu sergilendi. Bu alanda LG CLOiD ev robotu, akıllı ev aletleri ve yapay zeka hizmetlerinin entegre çalışarak kullanıcı ihtiyaçlarını önceden tahmin etmesine yönelik senaryolar tanıtıldı. Mutfak, oturma odası ve çamaşır odasına yönelik üç farklı canlı gösterim gerçekleştirildi.

Ev kullanımına özel, güvenlik ve güvenilirlik odağında tasarlanan LG CLOiD, parmak hassasiyetinde el becerisi, tam kol hareketi gibi gelişmiş fiziksel yetenekleri ve LG'nin AI Ev Platformu ThinQ ile entegrasyonu sayesinde gerçek yaşam ortamlarında sorunsuz şekilde çalışıyor.



Bu alanda ayrıca ThinQ UP ve ThinQ Care hizmetleri de sergileniyor. Proaktif ve koordineli bakım yaklaşımı, evi, "kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını anlayan, empatik bir yaşam alanına" dönüştürüyor.

Aynı bölümde, hızla büyüyen robotik pazarına yönelik geliştirilen yeni robotik aktüatör markası LG Actuator AXIUM da tanıtılıyor. Motor, sürücü ve redüktörleri kompakt modüllerde bir araya getiren AXIUM, hafif ve kompakt tasarımı, yüksek verimlilik ve tork kapasitesiyle dikkati çekiyor.

- Yapay zeka destekli mobilite

Ride in Tune alanında ise LG'nin yazılım tanımlı araçlara yönelik çözümleri yer aldı. CES 2026 En İyi İnovasyon Ödülü'nü araç içi eğlence kategorisinde kazanan LG, mobilite ekran çözümleri, otomotiv görüş sistemleri ve araç içi eğlence platformlarını sergiledi.



Viewing in Tune alanında LG OLED evo Wallpaper TV, yeni Hyper Radiant Color teknolojisi sayesinde üstün görüntü kalitesi sunarken, True Wireless özelliği ile mümkün olan ultra ince Wallpaper Design tasarımıyla dikkati çekiyor. Ayrıca webOS tabanlı LG Gallery hizmeti de kullanıcı tercihlerine göre seçilmiş sanat eserleri ve görselleri ekranlara taşıyor.

webOS tabanlı AI Arama, AI Konsiyerj ve AI Sesle Kontrol özelliklerinin interaktif gösterimleri, doğal dil işleme ve öneri sistemlerinin içerik ve cihaz ayarlarını nasıl yönettiğini gözler önüne seriyor.

LG, 3.Nesil α (Alpha) 11 AI İşlemci ile güçlendirilen yeni amiral gemisi OLED evo G6 ve Micro RGB evo televizyonlarını da sergiliyor. Dual Super Upscaling teknolojisi sayesinde iki farklı AI yükseltme işlemi eş zamanlı gerçekleştirilerek, daha net, dengeli ve sürükleyici görüntüler sunuluyor. Alanda ayrıca 136 inç AM Micro LED TV de yer alıyor.

Reddit işbirliğiyle oluşturulan Entertainment in Tune alanında iki farklı oyun kurulumu sergileniyor. Oyun ve ses deneyimlerine ayrılan alanlarda, OLED evo W6 ve Aero Speaker kullanılarak konsol oyunları ve AI yükseltme özelliği ile Çift Modu (165 Hz'de 5K2K ve 330 Hz'de WFHD) destekleyen UltraGear OLED GX9 kullanılarak PC oyunları tanıtılıyor.

Bu alan, LG'nin kablosuz OLED ekranlarına, yüksek yenileme hızına sahip panellerine ve düşük gecikmeli oyun performansına dikkati çekiyor.

xboom Studio alanı ise will.i.am işbirliğiyle geliştirilen LG'nin 4 yeni nesil xboom ses ürünlerinden, LG xboom Stage 501, LG xboom Blast-büyük bir taşınabilir hoparlör ve LG xboom Mini ve LG xboom Rock-kompakt günlük kullanım hoparlörlerine ev sahipliği yapıyor.

Alanda ayrıca will.i.am tarafından yapılan, etkileşimli yapay zeka tabanlı bir radyo deneyimi olan FYI.RAiDiO'nun yer aldığı The Lab de bulunuyor. Ziyaretçiler yapay zeka sunucularıyla etkileşime girebiliyor, temalı istasyonlara katılabiliyor ve müzik, kültür ve teknoloji üzerine gerçek zamanlı tartışmaları keşfedebiliyor.

- LG SIGNATURE

Mastery in Tune alanında LG SIGNATURE serisi, İtalyan Poliform işbirliğiyle her biri mobilyalı yaşam alanları içinde sergileniyor.

LG SIGNATURE buzdolapları, doğal dil etkileşimi sağlayan LLM tabanlı konuşma yapay zekası ile kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Smart InstaView buzdolabı ise ThinQ Food sayesinde dahili kamerası aracılığıyla ürünleri tanıyor, tarifler öneriyor ve alternatifler sunuyor.

LG SIGNATURE fırın serisi, AI kamera destekli Gourmet AI ile 80'den fazla yemeği tanıyıp ideal pişirme ayarlarını otomatik olarak belirliyor. AI Browning özelliği ise pişirme sürecini izleyerek, istenilen kıvamda bildirim gönderiyor.

LG ayrıca "Herkes için Daha İyi Yaşam" ESG vizyonunu yansıtan "Herkes için Uyum" adlı özel bir alan da oluşturdu. Alanda, farklı yaş ve yeteneklere sahip bireylerin LG ürünlerini daha kolay kullanabilmesi için geliştirilen Comfort Kit ve Easy-to-Read Books sergileniyor.