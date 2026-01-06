LG Electronics "Hayatın İçinde Yapay Zeka" yaklaşımını CES 2026'da tanıttı

İSTANBUL - LG Electronics (LG), "Hayatın İçinde Yapay Zeka" yaklaşımını Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2026) kapsamında gerçekleştirilen LG World Premiere etkinliğinde tanıttı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin yeni yapay zeka stratejisi 3 temel üzerine kuruldu. Bu temel unsurlar, eylem odaklı yapay zekaya evrilen "Sevecen Zeka", temel teknolojik mükemmelliğe dayanan sektör lideri ürünler ve evlerin ötesine, araçlara ve ticari alanlara uzanan ekosistem olarak sıralandı.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2026'daki yerini alan şirket, "Hayatla Uyum İçinde İnovasyon" temasıyla etkinlik düzenledi.



CES öncesinde her yıl düzenlenen LG World Premiere etkinliği, LG'nin hayatı gerçekten daha iyi hale getiren müşteri odaklı inovasyonlara olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.



LG, 2 yıl önce tanıttığı Sevecen Zeka yaklaşımının bir sonraki aşamasını sergiledi. Bu yılki LG World Premiere’de şirket, yapay zekanın yalnızca konuşan bir teknoloji olmaktan çıkararak cihazları, alanları ve hizmetleri aktif biçimde yöneten, günlük yaşamı daha konforlu, verimli ve sezgisel hale getiren bir yapıya dönüştürdüğü gösterdi.

- İnovasyonla güçlendirilen cihaz Mükemmelliği

LG, yeni nesil OLED TV ve gelişmiş yapay zekayla güçlendirilen LG SIGNATURE serisi, teknolojilerle performansı ve kullanım kolaylığını bir üst seviyeye taşıyan ürünlerini tanıttı.

Şirketin bugüne kadarki en ince OLED televizyonlarında biri olan LG OLED evo W6 Wallpaper TV, yalnızca 9 milimetre inceliğe sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ürünün temel bileşenlerinin ileri düzeyde minyatürleştirilmesi ve iç mimarisinin tamamen yeniden tasarlanması sayesinde duvarla bütünleşen ikonik Wallpaper TV tasarımını bir adım ileri taşıyor.

LG OLED evo W6, yeni nesil Hyper Radiant Color teknolojisiyle kusursuz siyahlar, daha canlı renkler ve artırılmış parlaklık sunarken, yansımayı azaltarak farklı ışık koşullarında da üst düzey bir izleme deneyimi sağlıyor. LG SIGNATURE serisi, markanın tasarım, mühendislik ve yapay zeka alanlarındaki uzmanlığını bir araya getirerek, teknolojinin kullanıcıya zahmetsizce uyum sağladığı sezgisel bir deneyim sunuyor. LG SIGNATURE buzdolabı, konuşma dilini anlayabilen yapay zeka sayesinde kullanıcı sorularına bağlamsal yanıtlar verirken, buzdolabının içindeki malzemeleri algılayarak mevcut içeriklere göre kişiselleştirilmiş tarif önerileri sunuyor.

LG SIGNATURE Fırın Serisi Gourmet AI ile fırın, içindeki malzemeleri tanımlayarak 80'den fazla seçilmiş tarif arasından önerilerde bulunuyor. Bu sayede yemek pişirme süreci, günlük bir rutinden çıkıp rehberli ve sezgisel bir deneyime dönüşüyor.

LG, günlük yaşamdan kısa bir senaryo üzerinden "Hayatın İçinde Yapay Zeka" yaklaşımının gerçek hayatta nasıl çalıştığını gösterdi. Bu senaryoda LG CLOiD, ev yaşamını destekleyen akıllı bir asistan olarak kullanıcı ihtiyaçlarını önceden anlayıp harekete geçiyor.

Bağlamsal farkındalık ve proaktif önerilerle, kullanıcı eve dönüş yolundayken ThinQ uygulaması üzerinden "Yakında evde olacağım" bilgisini paylaştığında, LG CLOiD kullanıcının alışkanlıklarını ve hava durumunu analiz ederken, koordineli görev yönetimiyle, kullanıcı eve gelmeden önce LG CLOiD klimayı ayarlıyor, kurutucudaki egzersiz kıyafetlerini hazırlıyor ve ev ortamını önceden konforlu hale getiriyor.

Günlük Yaşam Desteğiyle de LG CLOiD çamaşırları katlıyor, mutfakta düzen sağlıyor ve görevleri önceliklendirerek hem fiziksel eforu hem de zihinsel yükü azaltıyor. Bu yaklaşım doğrultusunda ev robotunun, Sıfır İş Yükü Ev vizyonunda günlük yaşamı sessizce destekleyen bir akıllı asistana dönüşmesini hedefleyen LG, Sevecen Zeka yaklaşımını evlerin dışına taşıyarak araçlar, iş yerleri ve ticari alanlarda da anlamlı değer yaratmayı amaçlıyor ve tamamen bağlantılı bir ekosisteme doğru ilerliyor.

LG AI destekli araç içi çözümler alanında, cihaz üzerinde çalışan çok modlu üretken yapay zeka platformu sayesinde araçları kişiselleştirilmiş yaşam alanlarına dönüştürürken, bakış takibi, evden araca kesintisiz içerik deneyimi ve uyarlanabilir ekranlar, yolcuların ihtiyaçlarını anlayan bir mobilite deneyimi sunuyor.

Şirket, ayrıca ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) alanındaki uzmanlığını yapay zekayla birleştirerek özellikle yapay zeka veri merkezleri için yüksek verimli soğutma çözümleri sunarken, Orta Doğu'daki iş-devlet (B2G) projeleriyle GRC (daldırma soğutma) ve Flex (veri merkezi altyapısı) gibi işbirlikleri, LG'nin bu alandaki rolünü güçlendiriyor.



- "Amaç, müşterilere en değerli kaynakları olan zamanı geri kazandırmak"

Açıklamada etkinliğin açılışındaki konuşmasına yer verilen LG Electronics Üst Yöneticisi (CEO) Lyu Jae-cheol, yapay zeka odaklı çözümler sunduklarını belirtti.

Bu stratejinin, LG'nin Sıfır İş Yükü Evi vizyonunda doruğa ulaştığını vurgulayan Jae-cheol, şöyle devam etti:



"Bu vizyon, akıllı cihazların asistanlara dönüştüğü ve bu cihazların müşteriler adına günlük görevleri yöneten tek bir yapay zeka sistemi olarak çalıştığı bir geleceği öngörüyor. Amaç, müşterilere en değerli kaynakları olan zamanı geri kazandırmak. Bu vizyonun fiziksel ifadesi olarak LG CLOiD, iki kolu ve beş parmaklı elleriyle görevleri yerine getirebilen, ev ortamını öğrenen ve sürekli optimize eden bir 'akıllı ev asistanı' olarak tanıtıldı. Gerçek evler için tasarlanan LG CLOiD, güvenlik öncelikli bir yapıyı, hareket kabiliyeti optimize edilmiş bir formla bir araya getirerek, bir çocuk ya da evcil hayvan aniden çekse bile istikrarlı ve hassas çalışma sunarken, evin her noktasında sorunsuz ve kontrollü hareket edebiliyor."

Müşterilerin yaşam tarzlarını derinlemesine anlamalarının kendilerine büyük bir avantaj sağladığını vurgulayan Jae-cheol, robotlar da dahil olmak üzere çeşitli çözümlerle geleceğin ev yaşamı için yeni bir standart belirlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

