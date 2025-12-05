İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi
Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi
Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan öğrenci engelleri yüzerek aşıyor
DenizBank ve ENBD'den Eren Holding'e 400 milyon dolarlık finansman
Mersin'de tekeri kopan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Antalya'da muz bahçelerinde yangın çıktı
Antalya'da "Doğadan Estetiğe: Müdahalesiz Mozaik" söyleşisi düzenlendi
Adana'da IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
Osmaniye'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında konferans düzenlendi
Hatay'da ""En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir'e İspanya'dan "Mesleki Liyakat Ödülü"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir'e İspanya'dan "Mesleki Liyakat Ödülü"

İSTANBUL - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, İspanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolü ve somut katkıları dolayısıyla İspanya'da "Mesleki Liyakat Ödülü"ne layık görüldü.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 9. İspanya-Türkiye Ticaret Odası Ödülleri, her iki ülkenin iş ve diplomasi dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk şirketlerinin İspanya'daki büyük ölçekli projelerde artan varlığıyla iki ülkenin inovasyon ve sürdürülebilir büyümeye yönelik ortak vizyonunun ele alındığı programda, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir "Mesleki Liyakat Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül, Ocak 2024'ten bu yana Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanlığı görevinde bulunan Özdemir'e, Türkiye ile İspanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere sağladığı katkılar ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesindeki liderliği dolayısıyla verildi.

Son 10 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler, artan ticaret hacmi, karşılıklı yatırımlar ve altyapı, turizm, teknoloji, yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörlerdeki işbirlikleriyle kayda değer bir ivme kazandı.

Söz konusu dinamik tablo içinde Limak'ın İspanya'daki varlığını güçlendirmesi ve ülkeye dönük uzun vadeli taahhüdünü somut projelerle pekiştirmesi, uluslararası arenada elde edilen ödülde önemli referanslar olarak değerlendirildi.

Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden FC Barcelona'nın stadyumu Spotify Camp Nou'nun yenilenmesi ve genişletilmesi projesini üstlenen Limak, projeyle Türk mühendislik birikimini uluslararası arenada görünür kıldı.

Limak Vakfı'nın 10 yılı geride bırakan Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin yurt dışı yapılanması Global Engineer Girls programının İspanya'da hayata geçirilmesi ise bir diğer önemli unsur oldu.

Türkiye, İspanya, Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, Mozambik ve Fildişi Sahili ile uluslararası alanda büyümeye devam eden sosyal etki hareketi, genç kadın mühendis adaylarına eğitim, mentörlük ve kariyer desteği sunarak STEM alanlarında fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor.



Ekonomi 5.12.2025 13:49:13 0
Anahtar Kelimeler: limak holding yönetim kurulu başkanı özdemir'e ispanya'dan "mesleki liyakat ödülü"

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi

2

Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi

3

Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan öğrenci engelleri yüzerek aşıyor

4

DenizBank ve ENBD'den Eren Holding'e 400 milyon dolarlık finansman

5

Mersin'de tekeri kopan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı

6

Antalya'da muz bahçelerinde yangın çıktı

7

Antalya'da "Doğadan Estetiğe: Müdahalesiz Mozaik" söyleşisi düzenlendi

8

Adana'da IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

9

Osmaniye'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında konferans düzenlendi

10

Hatay'da ""En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı