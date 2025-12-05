Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir'e İspanya'dan "Mesleki Liyakat Ödülü"

İSTANBUL - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, İspanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolü ve somut katkıları dolayısıyla İspanya'da "Mesleki Liyakat Ödülü"ne layık görüldü.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 9. İspanya-Türkiye Ticaret Odası Ödülleri, her iki ülkenin iş ve diplomasi dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk şirketlerinin İspanya'daki büyük ölçekli projelerde artan varlığıyla iki ülkenin inovasyon ve sürdürülebilir büyümeye yönelik ortak vizyonunun ele alındığı programda, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir "Mesleki Liyakat Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül, Ocak 2024'ten bu yana Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanlığı görevinde bulunan Özdemir'e, Türkiye ile İspanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere sağladığı katkılar ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesindeki liderliği dolayısıyla verildi.

Son 10 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler, artan ticaret hacmi, karşılıklı yatırımlar ve altyapı, turizm, teknoloji, yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörlerdeki işbirlikleriyle kayda değer bir ivme kazandı.



Söz konusu dinamik tablo içinde Limak'ın İspanya'daki varlığını güçlendirmesi ve ülkeye dönük uzun vadeli taahhüdünü somut projelerle pekiştirmesi, uluslararası arenada elde edilen ödülde önemli referanslar olarak değerlendirildi.

Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden FC Barcelona'nın stadyumu Spotify Camp Nou'nun yenilenmesi ve genişletilmesi projesini üstlenen Limak, projeyle Türk mühendislik birikimini uluslararası arenada görünür kıldı.

Limak Vakfı'nın 10 yılı geride bırakan Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin yurt dışı yapılanması Global Engineer Girls programının İspanya'da hayata geçirilmesi ise bir diğer önemli unsur oldu.

Türkiye, İspanya, Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, Mozambik ve Fildişi Sahili ile uluslararası alanda büyümeye devam eden sosyal etki hareketi, genç kadın mühendis adaylarına eğitim, mentörlük ve kariyer desteği sunarak STEM alanlarında fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

