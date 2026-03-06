İlginizi Çekebilir

Liselilerle derse giren kedi "Pakize" okulun 470'inci öğrencisi oldu

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 yıl önce yağmurda ıslanmamak için sığındığı lisede öğretmen ve öğrenciler tarafından bakılan "Pakize" adlı kedi, dersleri eğlenceli hale getiriyor.

Şehit Alper Öçay Anadolu Lisesi'nde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Halil İbrahim Arslanhan, 3 yıl önce yağmurlu havada okula sığınan kedi yavrusuna mama verdi.

Arslanhan, veteriner kliniğine götürüp aşılarını yaptırdığı kedi için okul binasının girişine öğrencilerle barınak yerleştirdi.

"Pakize" adı verilen kedi, zamanla okulun dersliklerinde dolaşıp teneffüslerde öğrencilerle oynar hale geldi.

Öğretmen ve öğrencilerin bakımını üstlendiği kedi, ara tatilde temsili karnesini aldığı anların sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüsüyle yüzleri güldürdü.

- Okulun parçası haline geldi

Okul Müdürü Çiğdem Çelikcan, AA muhabirine, kedi sayesinde öğrencilerin hayvan sevgisinin pekiştiğini söyledi.

"Pakize"nin okulun parçası haline geldiğini anlatan Çelikcan, "469 öğrencimiz var, 470'inci öğrencimiz Pakize oldu. Çocuklar arasında çok seviliyor. Çok uslu bir kedi, her sabah birlikte okulu açıyoruz. Çok akıllıdır, önce gelir, koridorları gezer, dolaşır. Çık dediğimiz zaman çıkar. Uslu ve söz dinleyen bir kedidir." dedi.

- "Öğrencilerde hayvan sevgisi, ilgi ve merhamet duygusu oluştu"

Öğretmen Halil İbrahim Arslanhan da öğrencilerin kediyi çok sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Pakize hep okula gelir, hiç devamsızlık yapmaz. Öğrencilerde hayvan sevgisi, ilgi ve merhamet duygusu oluştu. Okulun maskotu oldu. Pakize kimseyi rahatsız etmez, dersleri bölmez. Yaz kış hep buradadır. Başka kediler gelir gider ama Pakize hep burada kalır, hiç ayrılmaz. Ara tatilde Pakize'ye bir karne çıkardık ve karne günü verdik. Karnede Pakize'nin davranış notu, devamsızlığı ve ders başarı durumu vardı, hepsi pekiyiydi. Gerçekten de başarılı bir öğrencimiz."

Öğrencilerden Elanur Acet de "Pakize" ile derslerin eğlenceli geçtiğini ifade ederek, "Pakize'yi çok seviyoruz. Ara ara derslerimize geliyor, sıramıza oturuyor. Mamasını veriyoruz." diye konuştu.

Salih Tan ise kedinin derslere renk kattığını kaydetti.



