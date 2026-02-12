Logo Yazılım mikro işletmeler için "Pera" uygulamasını geliştirdi

İSTANBUL - Logo Yazılım, perakende sektöründe faaliyet gösteren mikro ölçekli işletmelere yönelik geliştirdiği "Pera" uygulamasını kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açılamaya göre, bulut tabanlı yeni uygulama, yüz yüze satış ve e-ticaret işlemlerinin tek uygulama üzerinden yönetilmesini sağlıyor.



Kullanıcı dostu arayüze sahip Pera, stok takibi, ödeme ve raporlama işlemlerini kolaylaştırıyor. Vergi mevzuatına uyumlu çalışan uygulama, mikro işletmelerin güncel fiyat takibi yapabilmesine, kişiselleştirilmiş raporlara ulaşabilmesine ve yaygın Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) ile entegre şekilde çalışabilmesine imkan tanıyor.



Uygulamada, 7 milyondan fazla hazır barkodlu ürün ve yapay zeka ürün görselleştirilmesi gibi özellikler bulunuyor.



İşletmelerin operasyonel iş yükünü azaltmayı ve müşteri ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen uygulama, market, şarküteri, kırtasiye, petshop, butik ve self servis kafe gibi tek ya da birkaç şubeli işletmelere hitap ediyor.



Etkinlik, stant ve festival gibi geçici satış noktalarında da mobil özelliğiyle kullanılabilen uygulama, satış, sipariş ve analiz takibine olanak sağlayarak performans ölçümüne yardımcı oluyor.



- "Dijitalleşmeyi geniş bir tabana yayıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu, mikro ölçekli işletmelerin dijitalleşmesinin, yalnızca işletmelerin rekabet gücünü artırmakla kalmadığını, aynı zamanda ekonominin sürdürülebilir büyümesi ve dinamizminin korunması açısından da kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

Koyuncu, "Bu nedenle Türkiye'nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi olarak dijitalleşmeyi geniş bir tabana yaymak için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne dek ağırlıklı olarak büyük ölçekli perakende şirketleriyle edindiğimiz derin sektörel deneyimi, doğrudan mikro işletmeler için geliştirdiğimiz Pera'ya taşıdık." ifadelerini kullandı.



Logo Grup Büyüme Projeleri Direktörü Okan Şafak da bulut tabanlı uygulamanın, çok kanallı satış senaryolarına uyumlu yapısı ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi özellikleriyle işletmelerin verimliliğini ve hizmet kalitesini artıracağını kaydetti.



İşletmelerin tüm operasyonel işlemlerini tek bir uygulama üzerinden yönetebilmesine olanak tanıyarak operasyonel sadelik ve verimlilik sağladıklarını aktaran Şafak, "Mobil cihazlar ve kasa ekranları üzerinden erişim sunan Pera, satışa dair tüm raporları otomatik olarak oluşturuyor. Pera ayrıca, işletmelerin kullandıkları e-ticaret sistemleriyle de entegre çalışabiliyor. On binlerce ürün, dakikalar içerisinde uygulamaya yüklenip satışa başlanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

