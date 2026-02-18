İlginizi Çekebilir

IBS Sigorta'dan 2026 prim artışları değerlendirmesi
Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği genç girişimcileri ödüllendirdi
Hatay'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı
Adana'da okullar ramazan için süslendi
Alanya'da taşan Dim Çayı'ndaki çardakta mahsur kalan köpeklerini kurtarma anlarını anlattılar
Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Logo Yazılım'dan 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar
İDSO DenizBank Konserleri'nde arpist Bertrand solist olarak yer alacak
Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar

Logo Yazılım'dan 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar

Logo Yazılım

Logo Yazılım'dan 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar

İSTANBUL - Logo Yazılım, 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Yazılım, 2025'e ilişkin enflasyon düzeltmesi içeren finansal sonuçlarını açıkladı.

Logo Yazılım, ilgili dönemde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine oranla reel olarak yüzde 9 artırarak 5 milyar 801 milyon liraya yükseltti. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) reel olarak yüzde 1 artışla 2 milyar 10 milyon liraya ulaştı.

Operasyonel verimlilik odağını sürdüren Logo Yazılım, 2025'te çalışan başına satış gelirlerini yüzde 14 ve çalışan başına FAVÖK'ü yüzde 6 artırdı. Şirketin net karı ise 1 milyar 501 milyon liraya ulaştı. Tek seferlik yatırım geliri hariç net kar ise yüzde 52'lik reel artış kaydetti ve marjı yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Logo Yazılım'ın servisleşme stratejisi kapsamında bulut tabanlı çözümler ve tekrarlayan gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki büyümesi 2025'te de sürdü.

Bulut tabanlı çözümlerden elde edilen gelirler, bir önceki döneme göre yüzde 31 reel artış gösterdi ve 3 milyar 189 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde tekrarlayan gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki payı yüzde 13 reel büyümeyle yüzde 86 seviyesine ulaştı.

Kurumsal uygulama yazılımları ve e-Dönüşüm segmentinde yeni müşteri kazanımı, 11 bin 200 seviyelerinde gerçekleşti. E-Dönüşüm segmentindeki yıllık tekrarlayan gelirlerde dolar bazında yüzde 27 artış sağlandı.

Şirketin bulut gelirlerini destekleyen çözümlerden Logo İşbaşı'nın yıllık tekrarlayan gelirlerinde dolar bazında yıllık yüzde 44 artış sağlandı.

Perakende sektörüne özel olarak geliştirilen Logo Diva çözümlerinde ise kullanıcı başına yıllık gelir, 2025'te geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 40 büyüdü. Şirketin, yeni büyüme alanı olan finansal teknolojiler iş segmenti gelirleri ise 2025'te 2,3 milyon dolara ulaştı.

- "Servisleşmeyi stratejik odağımızda tutmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu, AR-GE ve inovasyon gücüyle geliştirdikleri yenilikçi çözümleri ve geniş iş ortağı ekosistemleriyle başta KOBİ'ler olmak üzere Türkiye'de üreten işletmeleri ve ülkenin dijitalleşme alanındaki potansiyelini desteklediklerini belirtti.

Yazılım sektörünün, sadece ürün geliştiren bir yapıdan öteye geçip müşteri odaklı, sürekli değer yaratmayı esas alan bir hizmet yaklaşımına evrildiğine işaret eden Koyuncu, şunları kaydetti:

"Biz de hem dijital dönüşümü desteklemek hem de sürdürülebilir büyümemizi sağlamak üzere servisleşmeyi stratejik odağımızda tutmaya devam ediyoruz. Bulut çözüm portföyümüzü genişletiyor, on-prem çözümlerimizi de kapsayan aboneliğe dayalı satış modellerini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu kapsamda 2025'te bulut tabanlı çözümlerimizden elde ettiğimiz gelirler toplam faturalanan gelirlerimiz içindeki payını artırırken, tekrarlayan gelirlerimizdeki büyümeyi destekleyerek öngörülebilirlik avantajı sağlıyor."



Ekonomi 18.02.2026 13:14:55 0
Anahtar Kelimeler: logo yazılım'dan 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüvtürk’ten bıktık artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Sessiz Çoğunluk Ne Zaman Konuşacak?"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

IBS Sigorta'dan 2026 prim artışları değerlendirmesi

2

Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor

3

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği genç girişimcileri ödüllendirdi

4

Hatay'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

5

Adana'da okullar ramazan için süslendi

6

Alanya'da taşan Dim Çayı'ndaki çardakta mahsur kalan köpeklerini kurtarma anlarını anlattılar

7

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

8

Logo Yazılım'dan 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar

9

İDSO DenizBank Konserleri'nde arpist Bertrand solist olarak yer alacak

10

Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar