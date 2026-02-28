İlginizi Çekebilir

Kaş'ta kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı yapıldı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması
Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camisi ibadete açıldı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Antalya'da 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Osmaniye’de 36 yıllık öğretmene duygusal veda
Bozyazı ilçesinde esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerince bilgilendirildi
CHP Genel Başkanı Özel, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
AK Parti Osmaniye’den 28 Şubat Mesajı: Darbeci zihniyete karşı mücadelemiz sürecek
Lokman Hekim Hastanesinden çocuklarda alerjiye karşı gereksiz diyet uyarısı

Lokman Hekim Hastanesinden çocuklarda alerjiye karşı gereksiz diyet uyarısı

Lokman Hekim Hastanesinden çocuklarda alerjiye karşı gereksiz diyet uyarısı

Lokman Hekim Hastanesinden çocuklarda alerjiye karşı gereksiz diyet uyarısı

İSTANBUL - Lokman Hekim Akay Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. Anar Salimov, çocuklarda alerji tanısının yalnızca test sonuçlarına göre konulamayacağını, asıl belirleyici unsurun klinik öykü olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Anar Salimov, özellikle küçük yaş grubunda alerjiden kaçınmak için kontrolsüz ve uzun süreli diyetlerden kaçınılması tavsiyesinde bulunarak, tedavinin her çocuk için bireysel değerlendirmeyle planlanması gerektiğine dikkati çekti.

Salimov, ebeveynlerin en sık yönelttiği sorulardan birinin "Testte alerji çıktı ama belirti yok, ne yapmalıyız?" olduğunu belirterek, alerjinin bağışıklık sisteminin normalde zararsız olan maddelere karşı aşırı tepki vermesiyle ortaya çıktığını ifade etti.

Alerji tanısının yalnızca test sonuçlarına bakılarak konulamayacağını vurgulayan Salimov, "Testler yol göstericididir, ancak asıl belirleyici unsur çocuğun klinik öyküsü ve şikayetleridir. Kan testinin pozitif çıkması her zaman hastalık anlamına gelmez, güçlü klinik belirtiler varsa negatif test sonucu da alerjiyi tamamen dışlamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Salimov, besin alerjisi şüphesiyle uygulanan uzun süreli ve katı diyetlerin çocuklarda büyüme ve gelişme sorunlarına yol açabileceğine işaret ederek, ihtimale karşı yapılan kısıtlamalar yerine sürecin mutlaka uzman kontrolünde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Alerjinin dinamik bir süreç olduğuna dikkati çeken Salimov, "Erken yaşta görülen bazı besin alerjileri zamanla tolerans gelişmesiyle kaybolabiliyor, buna karşılık solunum yolu alerjilerinin ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilir." ifadesini kullandı.

Salimov, tedavinin hastanın klinik durumuna göre belirlendiğini aktaran Salimov, hafif vakalarda destek tedavilerinin yeterli olabildiğini, ancak çoğu hastada ilaç tedavisine ihtiyaç duyulduğunu aktararak, seçili hasta grubunda ise alerji aşıları veya biyolojik ajanların kullanılabildiğini belirtti.

Salimov, her çocuğun farklı olduğunu ve tedavi planının mutlaka bireysel uzman değerlendirmesi sonucunda oluşturulması gerektiğini aktardı.



Ekonomi 28.02.2026 12:14:34 0
Anahtar Kelimeler: lokman hekim hastanesinden çocuklarda alerjiye karşı gereksiz diyet uyarısı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Amacımız Kimseyi “Yemek” Değil
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Kaş'ta kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı yapıldı

2

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

3

Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camisi ibadete açıldı

4

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

5

Antalya'da 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

6

Osmaniye’de 36 yıllık öğretmene duygusal veda

7

Bozyazı ilçesinde esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerince bilgilendirildi

8

CHP Genel Başkanı Özel, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

9

AK Parti Osmaniye’den 28 Şubat Mesajı: Darbeci zihniyete karşı mücadelemiz sürecek

10

Lokman Hekim Hastanesinden çocuklarda alerjiye karşı gereksiz diyet uyarısı