L'Oreal Türkiye "Bilim Kadınları İçin" programında genç kadınlarla buluştu

İSTANBUL - L'Oreal Türkiye, "Bilim Kadınları İçin" programı kapsamında Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde bilimin geleceğini temsil eden genç kadınlarla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 yıldır "Bilim Kadınları İçin" programını yürüten ve 40 yıldır kadının güçlendirilmesi vizyonuyla hareket eden L'Oreal Türkiye, STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında eğitim gören 40 kadın öğrenciyi ofisinde ağırlayarak bilimin kapsayıcı gücüne dikkati çekti.

L'Oreal Türkiye'nin Global AR-GE, bilim ve ruhsatlandırma departmanlarının uzmanlığını "Bilim Kadınları İçin" programının vizyonuyla bir araya getiren etkinlikte, genç yetenekler L'Oreal bünyesindeki çok disiplinli çalışma kültürü ve farklı kariyer yolları hakkında bilgi edindi.

Gün boyunca düzenlenen oturumlarda bilimin yalnızca laboratuvarlarla sınırlı teknik bir alan olmadığı, şirketin bilimsel süreçlerinde de temel aldığı etik değerler ve yasal güvencelerle şekillenen çok boyutlu bir yapıya sahip olduğu vurgulandı.

Genç kadınlar, bilimsel kariyer yolculukları, küresel AR-GE deneyimleri ve disiplinler arası çalışma alanlarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

L'Oreal Amerika Araştırma ve İnovasyon Birimi Ürün Güvenliği Kıdemli Bilim Uzmanı Dr. Zehra Kılıç, "Sınır Tanımayan Bilim: ARGE'de Global Bir Kariyer Yolculuğu" başlıklı oturumda Türkiye'den ABD'ye uzanan kariyer sürecini, bu süreçte karşılaştığı kültürel ve bilimsel farklılıkları ve AR-GE'deki inovasyon yaklaşımını anlattı.

L'Oreal Türkiye Bilim ve Ruhsatlandırma Direktörü Özlem Yılmaz da kimya mühendisliğinden L'Oreal Türkiye Bilim ve Ruhsatlandırma Departmanı'na uzanan kariyer yolculuğunu, şirketin bilim ve inovasyona verdiği önemi ve STEM alanında eğitim alan genç kadınlara yönelik kariyer önerilerini katılımcılarla paylaştı.

- "Bilimsel ilerlemenin sürdürülebilir olması, etik, güven ve sorumlulukla mümkün"

Program, L'Oreal Türkiye ve UNESCO işbirliğiyle yürütülen "Bilim Kadınları İçin" Programı'nın 23. yılı kapsamında ödül alan Doç. Dr. Banu İyisan'ın "Konfor Alanının Dışında Bilim: Deneyler, Hatalar ve Büyük Başarılar" başlıklı konuşmasıyla devam etti.

İyisan konuşmasında, konfor alanının dışına çıkmanın bilimsel gelişimdeki rolünü, deneme-yanılma süreçlerinin başarıya giden yoldaki önemini, programın kariyerine katkılarını ve STEM alanında eğitim gören genç kadınlara yönelik kariyer önerilerini paylaştı.

Geçen yıl 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında L'Oreal Türkiye, çocukların bilimle tanışmasını desteklemek amacıyla bilim setleri dağıtımı gerçekleştirdi.

Eşitlik, hakkaniyet ve kapsayıcılığı çalışmalarının merkezine alan şirket, "Dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var" yaklaşımı doğrultusunda yalnızca üniversite çağındaki genç kadınlara değil, küçük yaş gruplarına da bilimi sevdirmeyi, merak duygusunu güçlendirmeyi ve bilime erişimde fırsat eşitliğini desteklemeyi amaçladı.

Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında hayata geçirilen bu çalışmalarla L'Oreal Türkiye, kadınların ve kız çocuklarının bilim yolculuklarını desteklemeyi ve bilimin kapsayıcı yönünü görünür kılmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Türkiye Hukuk, Bilim ve Ruhsatlandırma Direktörü Hande Karakülah, L'Oreal Türkiye'nin bilime olan bütünsel yaklaşımına dikkati çekti.

Karakülah, "Bilimsel ilerlemenin sürdürülebilir olması, etik, güven ve sorumlulukla mümkün. L'Oreal Türkiye olarak bilimi, insan sağlığına, topluma ve çevreye saygı temelinde ele alıyoruz. Genç kadınların bilimin her alanında yer alması, daha adil ve kapsayıcı bir gelecek için büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.