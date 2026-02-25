İlginizi Çekebilir

Lösemiyi yenen 20 yaşındaki Elif, hayali olan üniversiteyi kazandı

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Hatay'da yaşayan ve 3 yıl süren tedavisinin ardından lösemiyi yenen 20 yaşındaki Elif Naz Aksay, hem sağlığına kavuşmanın hem de eğitimine devam edebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Dörtyol ilçesinde yaşayan Aksay'a, 3 yıl önce kolundaki morluklar nedeniyle gittiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda bir kan kanseri türü olan akut myeloblastik lösemi teşhisi konuldu.

Rahatsızlığı nedeniyle hemen tedaviye alınan 12. sınıf öğrencisi Aksay, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşirelik Bölümü'ndeki eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Aksay, yaklaşık 3 yıl zorlu geçen ilaç ve kemoterapi tedavisinin ardından lösemiyi yenerek sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuşmasının ardından yarım kalan lise eğitimini tamamlayan Aksay, geçen yıl girdiği sınavda hayali olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı'nı kazandı.

Kanseri atlatmanın ve hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aksay, fırsat buldukça hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara moral vermeye çalışıyor.

- "Benim için her şey bitti demiştim"

Elif Naz Aksay, AA muhabirine, sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Lösemi tanısı konulmasının ardından hastalığını kabullenmekte zorlandığını anlatan Aksay, "Hayata küsmüştüm, hiç umudum kalmamıştı. Benim için her şey bitti demiştim. Başta ailem, sonra doktorum bana çok destek oldu. Onların sayesinde tekrardan hayata tutundum." diye konuştu.

Aksay, kötü günlerin artık geride kaldığını ve şu anda hayallerini gerçekleştirmek için yaşama daha sıkı sarıldığını ifade etti.

- "Bugünlere geleceğimizi hayal edemiyorduk"

Anne Nesrin Aksay da zor günlerin geride kaldığını belirterek, "Bugünlere geleceğimizi hayal edemiyorduk. Rabbime şükürler olsun, önce Allah'ın, sonra doktorlarımızın sayesinde bugünlere geldik. Şükürler olsun üniversiteyi kazandı, şu an okuyor ve sağlık durumu da çok iyi." dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ganiye Begül Yağcı ise löseminin çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olduğunu dile getirdi.

Aksay'ın eğitim aşkına hastanede şahit olduğunu vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Tedavi aldığı zamanlarda derslerini çalışarak sınıf kaybı yaşamamaya çalıştı. Bu süreçte çok kez geleceği hakkında karamsarlığa kapıldı. Daha sonra sağlık alanında bir üniversite bölümü kazandığını duyunca heyecanlandım. Başarılarını gururla takip edeceğim."



