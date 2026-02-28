İlginizi Çekebilir

Kaş'ta kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı yapıldı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması
Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camisi ibadete açıldı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Antalya'da 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Osmaniye’de 36 yıllık öğretmene duygusal veda
Bozyazı ilçesinde esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerince bilgilendirildi
CHP Genel Başkanı Özel, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
AK Parti Osmaniye’den 28 Şubat Mesajı: Darbeci zihniyete karşı mücadelemiz sürecek
Lokman Hekim Hastanesinden çocuklarda alerjiye karşı gereksiz diyet uyarısı

Lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor

Lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor

Lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor

ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Antalya'da yüksek katlı binaların iç ve dış cepheleri ile ulaşılması güç cam yüzeylerin yanı sıra boyu 18 metreyi bulan avize gibi hassas elektronik eşyaların temizliği dronla güvenli ve daha hızlı yapılıyor.

Görüntü ve fotoğraf başta olmak üzere taşımacılık, yangın tespiti ve söndürme, tarım, arama kurtarma gibi hayatın her alanında kullanımı yaygınlaşan dronlar, son yıllarda temizlikte de kullanılmaya başlandı.

Yüksek katlı binaların iç ve dış cepheleri ile ulaşılması güç cam yüzeylerin temizliğinde büyük kolaylık sağlayan dronlar, avize gibi elektronik eşyaların da temizliğinde kullanılıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bazı lüks otellerin temizliği dronlarla gerçekleştiriliyor. Lüks bir otelin 18 metre boyundaki avizelerinin temizliği, özel aparatlar yardımıyla saf su ve solisyon püskürten dronlarla gerçekleştirildi.

Temizlik firmasının yöneticisi Ayberk Kaçar, AA muhabirine, ev, iş yeri, alışveriş merkezleri, kamu kurum binaları, oteller başta olmak üzere birçok alanda temizlik yaptıklarını söyledi.

Yüksek binaların dış temizliğini dağcılarla yaptıklarını anlatan Kaçar, "Dronla temizlik yeni bir teknoloji, biz aktif olarak kullanıyoruz. Dron, dış ve iç cephelerde bize çok yardımcı oluyor." dedi.

- "Dron, düşme yaralanma faktörünü ortadan kaldırıyor"

Kaçar, dron sayesinde çok yüksek binaların her bölümüne ulaşabildiklerini vurgulayarak, dronun su püskürten aparatla 200 metre havalanabildiğini kaydetti.

Aparatın da araca bağlı olduğunu belirten Kaçar, şöyle konuştu:

"Püskürttüğümüz solüsyonlarda herhangi kimyasal etken olmuyor, saf su kullanıyoruz. Avizeler olsun daha hassas ürünler olsun temizliğini dronla güvenli şekilde yapıyoruz. İnsanların ulaşamayacağı yerlerde dron bize büyük kolaylık sağlıyor. Bazı yerlere vinç veya merdivenle ulaşmak mümkün olmuyor. Dronun en büyük avantajı da düşme, yaralanma riskini ortadan kaldırıyor."

Kaçar, dronun yanı sıra bazı dış cephelerde dağcılarla çalıştıklarını, lüks tesislerin temizliğini özenle yaptıklarını ifade etti.

- "Dronla temizlik insanlara ilginç geliyor"

Temizlik sonrası insanların memnun kaldığını kaydeden Kaçar, "Düzenli temizlik yaptırıyorlar. İlgi büyük. Özellikle dronla temizlik yaptığımız zaman insanlar izlemeyi çok seviyor. Onlara ilginç geliyor. Çünkü bu teknoloji Türkiye'de çok yeni." ifadesini kullandı.

Kaçar, müşterilerin rahatsız olmaması için temizlik yaptıkları dronla görüntü kaydı yapmadıklarını söyledi.

Dronun ucuna aparat takarak yüksek basınçlı su verdiklerini belirten Kaçar, "200 bara kadar ayarlayabiliyoruz ama avize gibi hassas yerlerde bunu 50-60 bar arasında ayarlıyoruz. Müşteriler, özellikle dış cephede elle müdahale olmadığı zaman düzgün iş çıkmayacak gibi düşünüyor. Özel solüsyonlar kullanıyoruz, temizlik sonrası kuruduğunda tabaka bırakıyor. Bu tabaka yüzeyin geç kirlenmesini sağlıyor." diye konuştu.

Kaçar, temizlikte saf su kullandıkları için kireç veya iz bırakmadığını dile getirdi.



Yurt Dünya 28.02.2026 12:14:19 0
Anahtar Kelimeler: lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Amacımız Kimseyi “Yemek” Değil
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Kaş'ta kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı yapıldı

2

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

3

Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camisi ibadete açıldı

4

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

5

Antalya'da 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

6

Osmaniye’de 36 yıllık öğretmene duygusal veda

7

Bozyazı ilçesinde esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerince bilgilendirildi

8

CHP Genel Başkanı Özel, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

9

AK Parti Osmaniye’den 28 Şubat Mesajı: Darbeci zihniyete karşı mücadelemiz sürecek

10

Lokman Hekim Hastanesinden çocuklarda alerjiye karşı gereksiz diyet uyarısı