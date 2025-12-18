Luxera GYO 2026'da 4 yeni projeye başlayacak

İSTANBUL - Luxera GYO, "NEW ERA 2030 Vizyonu" ile 2026'da 4 yeni projeye başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl, ikisi Anadolu Yakası'nda, ikisi Avrupa Yakası'nda olmak üzere İstanbul’da 4 yeni projeye başlamayı planlayan Luxera GYO, bu projelerden ilki olan Luxera Topkapı'yı tanıttı.

İstanbul'un Topkapı semti ve çevresindeki iş merkezleri, üniversiteler ve hastaneler, bölgede kiralık konut talebi oluştururken, söz konusu talep, özellikle 1 1 ve 2 1 gibi fonksiyonel metrekareye sahip dairelerin yüksek ve sürdürülebilir kira geliri sağlamasına olanak tanıyor.

Kompakt yapılı evler, kısa ve uzun dönemli kiralama seçenekleriyle yatırımcılara çok yönlü kazanç modeli vadediyor. Proje, 5 bin 500 metrekare arsa üzerinde 13 katlı iki blok halinde tasarlanırken, 256 bağımsız bölümden oluşan konut ve ofisin yanında cadde mağazaları da yer alıyor.

Projede yer alacak 53,5 metrekarelik 1 1 ile 80 ve 105 metrekarelik 2 1 dairelerin 2027 sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Toplam 31 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak projede, 2 bin 500 metrekarelik peyzaj alanı bulunuyor. Projenin kapalı sosyal tesisleri içinde ise kapalı havuz, fitness salonu, sauna, Türk hamamı ve buhar odası gibi donatılara yer veriliyor.

Zeytinburnu, Davutpaşa Caddesi üzerindeki merkezi konumuyla İstanbul'un her noktasına kolay ulaşım imkanı sunan proje, D-100 kara yoluna 500 metre, Davutpaşa Metro İstasyonu'na ve Cevizlibağ Metrobüs Durağı'na 5 dakika mesafede yer alıyor. Proje, Atatürk Havalimanı-Yenikapı Metro Hattı ve Avrasya Tüneli'ne yakınlığıyla da dikkati çekiyor.

- "GYO dönüşümüyle yeni döneme adım attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, 2015'te kurup, Luxera'yı 2015'te kurduklarını ve 2024'te tamamladıkları GYO dönüşümüyle yeni döneme adım attıklarını belirtti.

Artık sadece proje geliştiren şirket olmadıklarını vurgulayan Taş, "Şeffaf ve sürdürülebilir büyüme modeliyle hareket eden, sektörde dönüşümü başlatan markayız." ifadesini kullandı.

Taş, insanların kendini iyi hissettiği, huzurlu ve düzenli yaşam alanları üretme amacıyla hareket ettiklerini anlatarak, "Geride tamamlanan projeler, mutlu aileler, büyüyen bir topluluk var. Bu bizi gururlandırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu vizyon doğrultusunda her yıl 4 proje gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Taş, yaşam kalitesini yükselten, modern, insan odaklı projeler üretme anlayışıyla hareket edeceklerine dikkati çekti.

Taş, aynı zamanda sektörde standartları yukarı taşıyan dönüşümün öncüsü olmayı hedeflediklerini belirterek, projelerin sadece büyüme değil, daha geniş kitleye dokunabilmek için atılan stratejik adımlar olduğuna işaret etti.

Güçlü yol haritası oluşturduklarını ifade eden Taş, "Bu yolu, ekip arkadaşlarımız, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız ve bize güvenen tüm paydaşlarımızla birlikte yürüyeceğiz. NEW ERA 2030'u birlikte inşa edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Taş, NEW ERA 2030 vizyonunun temelinde inovasyon kavramının bulunduğuna dikkati çekerek, "Gelecek dönemde sadece yapı teknolojilerinde değil, tasarımdan satışa müşteri deneyiminden kaynak kullanımına kadar tüm iş süreçlerimizde inovatif bir yaklaşım sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Luxera'nın gelecek vizyonunda önemli yer tutan konulardan birinin de "Doğru lokasyon, doğru proje, doğru kitle" anlayışı olduğunu kaydeden Taş, gayrimenkulde en büyük sorunun, arzla talebin tam olarak buluşamaması olduğunu anlattı.

Yenilikçi hamlelerin akıllı kaynak kullanım politikasıyla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Taş, şöyle devam etti:

"Bunun için de sürdürülebilirlik anlayışı oldukça önemli. Ancak biz sürdürülebilirliği sadece çevre duyarlılığı olarak görmüyoruz. Bize göre sürdürülebilirlik demek, yaşam maliyetlerini azaltan, örneğin aidatları düşüren planlamaları daha proje başlangıcında yapmak demek. Bize göre sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu, uzun ömürlü malzemeler, akıllı sistemlerle verimlilik ve yüksek yaşam kalitesi demek. Yani insanların hayatına dokunan, konfor sağlayan bu yaklaşım, projelerimizin tamamında uyguladığımız bir standart."

Taş, projenin ise NEW ERA 2030 vizyonunun somut örneği olduğuna işaret ederek, projede modern mimari yaklaşımlarıyla tasarımda fark yaratıp estetikle fonksiyonelliği buluşturduklarına dikkati çekti.

Luxera Topkapı'da her detayda zarafeti, ferahlığı ve kullanıcı deneyimini ön plana çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayan Taş, şunları kaydetti:

"Projemiz, modern tasarımlı evlerinin yanı sıra merkezi konumu ve geniş sosyal olanaklarıyla da şehir yaşamının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek. Bölgedeki üniversitelere, hastanelere, parklara, alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde yer alan Luxera Topkapı'nın bu özelliğiyle bölgede çalışan genç beyaz yaka çalışanlar, sağlık sektörü profesyonelleri, üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından ilgi göreceğine inanıyoruz. Bununla birlikte 2 1 daire seçenekleriyle yeni evli ve çekirdek aileler için ideal yaşam alanı sunan Luxera Topkapı, ofis katları ve home-office yaşam tarzına uygun daireleriyle reklam, medya, yazılım, mimarlık gibi alanlarda çalışanların hem yaşam hem de çalışma ortamı olacak."