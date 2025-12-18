İlginizi Çekebilir

Mali müşavir kurduğu tesiste topraksız safran üretimi yapıyor

ANTALYA - FATİH HEPOKUR / MUSTAFA KARABIYIK - Antalya'nın Manavgat ilçesinde mali müşavirlik yapan Nur Hamit Mayıl, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı kredi desteğiyle, yüksek katma değerli ürünlerden safranı topraksız tarım yöntemiyle üretiyor.

Özel şirketlere finans danışmanlığı da yapan 60 yaşındaki Mayıl, 1,5 yıl önce safran bitkisine ilgi duydu. Safranın yüksek ekonomik ve katma değeri ile sağlık açısından faydaları hakkında bilgi sahibi olan Mayıl, bu alandaki yatırım fırsatlarını araştırdı.

Çiftçi Kayıt Sistemi için belgelerini tamamlayan Mayıl, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurarak, kredi desteği almaya hak kazandı.

İlçede 2 milyon 600 bin lira maliyetle kurduğu 100 metrekare tesiste 55 bin safran soğanıyla işe başlayan Mayıl, ilk hasadı tamamladı.

- "Tesis kısa sürede kendisini amorti edebilir"

Nur Hamit Mayıl, AA muhabirine, ağustosta dikimi yapılan safranın hasadına kasımda başladıklarını söyledi.

Rekolteden memnun olduğunu belirten Mayıl, "Safran soğanının maliyeti oldukça yüksekti. Kredi çekmiştim ve krediyi karşılayıp karşılayamayacağı konusunda çok korkmuştum. Ama şunu gördüm, üretim olduğu zaman, inanın, alıcılar sizi buluyor." dedi.

İlk hasadını tamamlayan Mayıl, yeni üretim dönemi için hazırlıklara da başladıklarını bildirdi.

Tesisin kısa sürede kendini amorti edeceğini öngördüğünü dile getiren Mayıl, şöyle konuştu:

"Toplam maliyeti 2 milyon 600 bin lira olan tesiste, geri dönüş iki aşamalı oluyor. Öncelikle bitkiden 4 ayın sonunda stigma (baharat) alıyoruz. Sonrasında ise soğan çoğaltımına başlıyoruz. Buradaki hasattan 1 kilo 100 gram rekolte bekliyoruz. Safranın gramı 650 lira civarında satılıyor. Buradan 650 bin lira gelir hedefliyoruz. Şimdi soğan çoğaltma işlemine geçtik. Mayıs sonunda da soğanları elde edeceğiz. 55 bin soğanımızı da iki katına yani 110 bin adede çıkaracağız. Yeni dikim için gerekli olanların haricindekileri satacağız. Böylece maliyetin tamamını bir yılda karşılamış olacağız."

Mayıl, geleneksel tarımın tüm zorluklarının kapalı sistemle ortadan kalktığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Burada kapalı alanda hiçbir risk yok. Hastalık riski bazında hiçbir haşere yok. Tamamıyla organik sistem bazında, ilaç kullanılmıyor. Ayrıca topraksız açık alanda 3-4 yılda alınan soğan çoğaltımının burada her yıl tekrarlanması, sistemi hem risksiz hem de yüksek verimli hale getiriyor. İlk başta endişelenirken, 12 Kasım'da ilk çiçekleri görmemiz büyük sevinç yaşattı. Tesisi, ekip çalışmasıyla kurduk. Bize bu alanda destek olan başta Bakanlığımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Safran üretim alanını 1000 metrekareye çıkarmayı hedeflediğini belirten Mayıl, yılda 3 kez hasat yapılan, safran soğanı ihraç eden bir işletme haline gelmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.



