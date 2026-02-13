İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mersin'de şehit baba-oğulun ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Mersin Üniversitesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuştu:
Osmaniye’de piyasa değeri 1 milyon dolar olan Tevrat rulosu ele geçirildi
Osmaniye’de ocak ayında 658 asayiş şüphelisi yakalandı
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Alanya'da sağanak nedeniyle bazı işletmelerin çardakları denize sürüklendi
Mersin'de akaryakıt hırsızlığı yapan sürücü yakalandı
TUSAF "20. Uluslararası Kongre ve Sergisi" Antalya'da başladı
Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
GÜNCELLEME- Antalya'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Adrasan-Belen yolu açıldı

Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, AA

Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Anadolu Ajansının 2025 yılına damga vuran olayları yansıtan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çiçek, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçen Çiçek, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların Ardından" adlı eserini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz Atlı", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" başlıklı fotoğraflarını oylayan Çiçek, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket Zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu" fotoğraflarına oy verdi.

Başkan vekili Çiçek, AA muhabirine, seçkiyi incelerken hüzün ve umudu aynı anda hissettiğini ifade etti.

Ajansın büyük bir emekle hazırladığı kategorileri inceleyerek seçimlerini yaptığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu kareler bize acı bir gerçeği tekrar hatırlattı. Dünyanın bir tarafında derin bir dram ve tarif edilemez bir acı hakimken, diğer tarafında hayatın tüm renkleri ve canlılığı devam ediyor. Bu zıtlık bizi derinden etkiledi. En büyük temennimiz, önümüzdeki yıllarda bu karelerin sadece güzellikleri yansıtmasıdır. İnşallah dünyanın her yeri, bu fotoğraflardaki o huzurlu ve renkli görüntülere kavuşur."

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 13.02.2026 13:46:19 0
Anahtar Kelimeler: manavgat belediye başkan vekili çiçek aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mersin'de şehit baba-oğulun ailesini ziyaret etti

2

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Mersin Üniversitesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuştu:

3

Osmaniye’de piyasa değeri 1 milyon dolar olan Tevrat rulosu ele geçirildi

4

Osmaniye’de ocak ayında 658 asayiş şüphelisi yakalandı

5

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

6

Alanya'da sağanak nedeniyle bazı işletmelerin çardakları denize sürüklendi

7

Mersin'de akaryakıt hırsızlığı yapan sürücü yakalandı

8

TUSAF "20. Uluslararası Kongre ve Sergisi" Antalya'da başladı

9

Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

GÜNCELLEME- Antalya'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Adrasan-Belen yolu açıldı