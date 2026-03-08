İlginizi Çekebilir

Mersin'de TDSF "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması yapıldı
Adana'da ev ve ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 23 hayvan telef oldu
Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı
Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Hatay'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da iftar programında konuştu:
Antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Cross" sergisi açıldı
Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi
Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Manavgat Belediyespor, Marmaris Yat Marin MFK'yla 2-2 berabere kaldı

Manavgat Belediyespor, Marmaris Yat Marin MFK

Manavgat Belediyespor, Marmaris Yat Marin MFK'yla 2-2 berabere kaldı

MUĞLA - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Manavgat Belediyespor, ligin 19. haftasında sahasında ağırladığı Marmaris Yat Marin MFK'yla 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşma öncesinde konuk ekibin taraftarlarını taşıyan otobüs stad yakınlarında taşlandı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olayda otobüsün camları ve kaportası zarar gördü.

Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ankara Bölgesi hakemlerinden Giray Şaylan, Beytullah Karaca ve Seyit Ali Köksal yönetti.

Manavgat Belediyespor, karşılaşmanın 11. dakikasında İlker Avşar'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Marmaris Yat Marin MFK, 13. dakikada Adem Parlak ve 25. dakikada Cenk Özbey'in golüyle 1-2 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında konuk ekipten Boğdan Kızıltan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Ev sahibi takım Salih Zafer Kurşunlu'nun 85. dakikada kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşma 2-2'lik skorla biterken her iki takımda birer puanla ayrıldı.​​​​​​​

Manavgat Belediyespor ligin 20. haftasında, 15 Mart Pazar günü Isparta temsilcisi Keçiborlu Belediyespor'a konuk olacak. Marmaris Yat Marin MFK ise Konya temsilcisi Kulusan Kulu Belediyespor'u sahasında ağırlayacak.



Spor 8.03.2026 20:54:47 0
Anahtar Kelimeler: manavgat belediyespor marmaris yat marin mfk'yla 2-2 berabere kaldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Bu Müteahhitler Özel mi Seçiliyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de TDSF "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması yapıldı

2

Adana'da ev ve ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 23 hayvan telef oldu

3

Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı

4

Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

5

Hatay'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

6

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da iftar programında konuştu:

7

Antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Cross" sergisi açıldı

8

Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi

9

Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü

10

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi