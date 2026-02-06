İlginizi Çekebilir

Manavgat Kaymakamı Karataş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Manavgat Kaymakamı Karataş, AA

Manavgat Kaymakamı Karataş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karataş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail`in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", fotoğrafını oylayan Karataş, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafından yana kullanan Karataş, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçti.

Karataş, Anadolu Ajansının dünya genelindeki habercilik başarısını tebrik ederek çalışanlara başarılar diledi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.



