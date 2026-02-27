İlginizi Çekebilir

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği tatilcilere taksitle ödeme seçeneği sunmak istiyor

ANTALYA - Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, iç pazarda tatilciye ödemelerde farklı alternatifler sunmak için bankalarla görüşerek bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Süral, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın turizmde öncü bir şehir olduğunu, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Turizmin milli bir sektör olduğunu vurgulayan Süral, bankalarla misafirlerin kredi kartı limitlerini etkilemeden tatil yapabilecekleri bir nakit ödeme sistemini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Bazı bankalar tarafından sistemin uygulanmaya başladığını bildiren Süral, "Bu sistemde kişi ya da eşlerin, maaşlarının iki katına kadar bankalarda tanımlanacak limitlerle faizsiz şekilde, dosya masrafı olmadan taksitle ödeme yapılabilecek. Sistemin ilk denemelerini otel personelimiz üzerinde denedik, başarıyla sonuçlandı. Okullardaki kesin ödeme sistemi gibi bir uygulama." diye konuştu.

Sistemin ülke genelinde uygulanabileceğini belirten Süral, misafirlerin ödemelerde zorluk yaşamadan tatillerini keyifle geçirmelerini hedeflediklerini söyledi.



