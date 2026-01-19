İlginizi Çekebilir

Türkiye sigorta sektörü 2026'da yeni döneme hazırlanıyor
Metro Türkiye Michelin Rehberi'ne giren restoranlara plaket verdi
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2026'nın ilk prömiyerini "Tria" ile yapacak
Halkbank elektrikli araç ve şarj ekosistemi temsilcilerini buluşturdu
Doğa Koleji yöneticilerinden Bursa İnegöl Kampüsü'ne ziyaret
Manavgat'ta şantiyedeki konteynerde yangın çıktı
Mersin'de kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi
Antalya'da kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine zeytinlikte ulaşıldı
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Manavgat'ta Doğu Türkistan konferansı düzenlenecek

Manavgat'ta Doğu Türkistan konferansı düzenlenecek

Manavgat

Manavgat'ta Doğu Türkistan konferansı düzenlenecek

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Doğu Türkistan'da yaşanan hak ihlallerine dikkati çekmek amacıyla konferans gerçekleştirilecek.

AGD Manavgat Şubesi Başkanı Ahmet Ali Gök, yaptığı açıklamada, AGD'nin "Yeni Bir Dünya" ideali doğrultusunda mazlumların yanında durmayı görev edindiğini belirterek, Doğu Türkistan meselesinin kendileri için sadece bir dış politika konusu değil, bir iman borcu olduğunu söyledi.

Manavgat’tan o coğrafyaya bir kardeşlik köprüsü kurmak istediklerini ifade eden Gök, konferansın zulmü dünyaya haykırmak için bir vesile olacağını dile getirdi.

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk’ün katılımıyla gerçekleşecek etkinliğin önemine değinen Ahmet Ali Gök, "Sayın Tümtürk ömrünü bu davaya adamış kıymetli bir isimdir. Kendisinin Manavgat’ta olması, halkımızın meseleyi birinci ağızdan, en güncel ve doğru verilerle öğrenmesi için büyük bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki asimilasyon politikalarına ve inanç hürriyeti üzerindeki baskılara karşı uluslararası kamuoyunda bir vicdan oluşturmayı hedeflediklerini belirten Gök, Manavgatlı gençlerin bu konudaki duyarlılığının umut verici olduğunu dile getirdi.

Gök, AGD gençliğinin yeryüzündeki haksızlıklara karşı aksiyon alan bir nesil olduğunu ve bu şuurun adil bir dünyanın temeli olacağını kaydetti.

Gök, siyasi görüş farkı gözetmeksizin tüm Manavgat halkını 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'ne davet ederek, "Gelin, omuz omuza vererek Doğu Türkistan’ın yalnız olmadığını tüm dünyaya gösterelim" çağrısında bulundu.



Yurt Dünya 19.01.2026 15:22:53 0
Anahtar Kelimeler: manavgat'ta doğu türkistan konferansı düzenlenecek

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Salı Günü Bir Veda Var
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Türkiye sigorta sektörü 2026'da yeni döneme hazırlanıyor

2

Metro Türkiye Michelin Rehberi'ne giren restoranlara plaket verdi

3

Antalya Devlet Opera ve Balesi 2026'nın ilk prömiyerini "Tria" ile yapacak

4

Halkbank elektrikli araç ve şarj ekosistemi temsilcilerini buluşturdu

5

Doğa Koleji yöneticilerinden Bursa İnegöl Kampüsü'ne ziyaret

6

Manavgat'ta şantiyedeki konteynerde yangın çıktı

7

Mersin'de kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi

8

Antalya'da kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine zeytinlikte ulaşıldı

9

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

10

Manavgat'ta Doğu Türkistan konferansı düzenlenecek