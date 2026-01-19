Manavgat'ta Doğu Türkistan konferansı düzenlenecek

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Doğu Türkistan'da yaşanan hak ihlallerine dikkati çekmek amacıyla konferans gerçekleştirilecek.



AGD Manavgat Şubesi Başkanı Ahmet Ali Gök, yaptığı açıklamada, AGD'nin "Yeni Bir Dünya" ideali doğrultusunda mazlumların yanında durmayı görev edindiğini belirterek, Doğu Türkistan meselesinin kendileri için sadece bir dış politika konusu değil, bir iman borcu olduğunu söyledi.



Manavgat’tan o coğrafyaya bir kardeşlik köprüsü kurmak istediklerini ifade eden Gök, konferansın zulmü dünyaya haykırmak için bir vesile olacağını dile getirdi.

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk’ün katılımıyla gerçekleşecek etkinliğin önemine değinen Ahmet Ali Gök, "Sayın Tümtürk ömrünü bu davaya adamış kıymetli bir isimdir. Kendisinin Manavgat’ta olması, halkımızın meseleyi birinci ağızdan, en güncel ve doğru verilerle öğrenmesi için büyük bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki asimilasyon politikalarına ve inanç hürriyeti üzerindeki baskılara karşı uluslararası kamuoyunda bir vicdan oluşturmayı hedeflediklerini belirten Gök, Manavgatlı gençlerin bu konudaki duyarlılığının umut verici olduğunu dile getirdi.



Gök, AGD gençliğinin yeryüzündeki haksızlıklara karşı aksiyon alan bir nesil olduğunu ve bu şuurun adil bir dünyanın temeli olacağını kaydetti.

Gök, siyasi görüş farkı gözetmeksizin tüm Manavgat halkını 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'ne davet ederek, "Gelin, omuz omuza vererek Doğu Türkistan’ın yalnız olmadığını tüm dünyaya gösterelim" çağrısında bulundu.