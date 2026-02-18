İlginizi Çekebilir

Manavgat'ta kopan elektrik tellerindeki akıma kapılan 3 kuzu telef oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik tellerinin rüzgar nedeniyle kopması sonucu akıma kapılan 3 kuzu telef oldu.

Ulukapı Mahallesi Çeltikçi Denizcilik Lisesi yakınlarında rüzgarın etkisiyle birbirine çarpan elektrik telleri koparak yola düştü.

O sırada bölgede bulunan 75 yaşındaki Musa Öz'e ait 3 kuzu, tellere temas ederek telef oldu.

Yerde hareketsiz yatan kuzularını gören Öz, durumu jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Mahalle sakinleri, hatların eski olduğunu belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.



Yurt Dünya 18.02.2026 23:52:00 0
