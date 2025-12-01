İlginizi Çekebilir

Manavgat'ta kumar oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

Manavgat

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye toplam 88 bin 890 lira ceza uygulandı.

Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Hacıobası Mahallesi'nde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine kahvehaneye baskın düzenledi.

Yapılan aramada, kumar malzemeleri ile 7 bin 375 lira ve 100 avro ele geçirildi.

İş yeri sahibi olduğu belirtilen mahalle muhtarı A.S. ile kahvehane çalışanı A.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye de toplam 88 bin 890 lira ceza kesildi.



