Manavgat

Manavgat'ta "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" düzenlenecek

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliği gerçekleştirilecek.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Manavgat Temsilciliği tarafından organize edilen program, çarşamba günü akşam İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek.

Programda Hafız Mohamad Jamal Gul, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunacak, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Ali Yıldırım da konuşmacı olarak yer alacak.

Ayrıca ezgi sanatçısı Murat Demirağaç'ın sahne alacağı gecede, sinevizyon gösterimleri ve Siyer-i Nebi Ödül Töreni de yapılacak.

AGD Manavgat Temsilcisi Ahmet Ali Gök, Mekke'nin fethinin adalet ve merhametin sembolü olduğunu belirtti.

Programda Gazze'de yaşanan zulme karşı toplumsal duyarlılığı diri tutmayı hedeflediklerini anlatan Gök, manevi atmosferi paylaşmak adına tüm ilçe halkını programa davet etti.



