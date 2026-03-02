İlginizi Çekebilir

Manavgat'ta Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapıldı
Yeşilay Reyhanlı ilçesinde satranç etkinliği düzenledi
Antalya'da 60 yaş üzeri bireyler belediye birimlerinde gönüllü görev alacak
EY telekomünikasyon operatörlerini bekleyen 10 önemli riski paylaştı
Mersin'de aranan 561 şüpheli ve 193 firari hükümlü yakalandı
Osmaniyeli öğrencilerden, yapay zekâ ve robotikte Türkiye derecesi
Osmaniyeli Taekwondocu Cansu Özgüven Milli Takım Yolunda
Osmaniye’de iç sularda 3 aylık av yasağı başladı
Ramazan’da vatandaşlara yönelik sağlık bilgilendirmesi
İspanyol öğrenciler Adana'da mutfak etkinliğine katıldı

Manavgat'ta Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapıldı

Manavgat

Manavgat'ta Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapıldı

ANTALYA - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi'ne bağlı Manavgat Temsilciliği, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla ilçede çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçede düzenlenen etkinlikler kapsamında Yeşilay gönüllüleri esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunarak bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı. Ziyaretlerde broşürler dağıtıldı, toplu taşıma duraklarına afişler asıldı ve çocuklara Yeşilay boyama kitapları hediye edildi.

Manavgat Yeşilay Temsilcisi Aslı Öz Kenar, yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın yalnızca zararlı madde bağımlılığıyla değil farklı alanlardaki bağımlılık türleriyle de mücadele ettiğini söyledi.

Kenar, Yeşilay'ın sağlıksız beslenme alışkanlıkları konusunda da toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.

Yeşilay'ın teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere, asitli ve fast food türü sağlıksız gıdaların yol açtığı olumsuzluklara karşı da farkındalık oluşturduğunu dile getiren Kenar, "Yeşilay, 106 yıldır toplum sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sadece zararlı maddelerle sınırlı kalmadan, bireyin fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen pek çok alanda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da halkımızın sağlığı için sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.



Yurt Dünya 2.03.2026 17:15:38 0
Anahtar Kelimeler: manavgat'ta yeşilay haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Şan Şöhret Bize Göre Değil
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Manavgat'ta Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapıldı

2

Yeşilay Reyhanlı ilçesinde satranç etkinliği düzenledi

3

Antalya'da 60 yaş üzeri bireyler belediye birimlerinde gönüllü görev alacak

4

EY telekomünikasyon operatörlerini bekleyen 10 önemli riski paylaştı

5

Mersin'de aranan 561 şüpheli ve 193 firari hükümlü yakalandı

6

Osmaniyeli öğrencilerden, yapay zekâ ve robotikte Türkiye derecesi

7

Osmaniyeli Taekwondocu Cansu Özgüven Milli Takım Yolunda

8

Osmaniye’de iç sularda 3 aylık av yasağı başladı

9

Ramazan’da vatandaşlara yönelik sağlık bilgilendirmesi

10

İspanyol öğrenciler Adana'da mutfak etkinliğine katıldı