İlginizi Çekebilir

Diz ağrısı eklemlerdeki sorunla ilgili önemli bir uyarı olabilir
Gaziantep ve çevre illerde okullar ramazan ayı için süslendi
Osmaniye'de gazetecilere haber fotoğrafçılığı ve yapay zeka eğitimi verildi
Doğa Koleji Türkiye İtibar Endeksi'nde birinci oldu
Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Terlemez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Binance TR'ye A.C.E. Awards'tan "Diamond" ödülü
Marmarabirlik Bursalı öğrencileri mutfak atölyesinde buluşturdu
Mersin'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi
Dere yatağında mahsur kalan işçi servisi iş makinesiyle kurtarıldı
Doğu Akdeniz'deki iller yılın ilk ayında 886 milyon dolarlık ihracata imza attı

Marmarabirlik Bursalı öğrencileri mutfak atölyesinde buluşturdu

Marmarabirlik Bursalı öğrencileri mutfak atölyesinde buluşturdu

Marmarabirlik Bursalı öğrencileri mutfak atölyesinde buluşturdu

İSTANBUL - Marmarabirlik, "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesi kapsamında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sağlıklı nesiller yetiştirme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin ikinci durağı, Gemlik Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu oldu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı, Genel Müdür Mehmet Ertaş, Gemlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Demir, Kooperatif Müdürü Serkan Gürle, Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Candar, Levent Hoşaf, Akif Alabay ve Okul Müdürü Ömer Mert'in katıldığı etkinlikte öğrenciler, şef Tuncay Sönmez eşliğinde uygulamalı atölye çalışması yaptı.

Zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağını merkeze alan tarifler hazırlayan öğrenciler, üretim bilinci, takım çalışması ve sağlıklı beslenme konusunda da farkındalık kazandı. Etkinlikte, değerlendirme ve yarışma bölümleri de düzenlendi.

Marmarabirlik, sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda projeyi farklı okullara taşıyarak zeytinin kültürel ve besinsel değerini yeni kuşaklarla buluşturmayı hedefliyor.

- "Toplumsal sağlık açısından stratejik önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Genel Müdürü Ertaş, programın vizyon boyutuna dikkati çekerek, erken yaşta kazanılan doğru beslenme alışkanlıklarının toplumsal sağlık açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Ertaş, sağlıklı nesillerin bilinçli tercihlerle yetiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı üretimin bir parçası haline getirerek zeytin ve zeytinyağının değerini uygulamalı biçimde aktarmayı önemsiyoruz. Bu proje, yalnızca bir atölye çalışması değil, geleceğin bilinçli tüketicilerine ve üreticilerine yapılan bir yatırım. Marmarabirlik olarak sosyal sorumluluk anlayışımızı eğitimin merkezine taşımaya devam edeceğiz."

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, projenin kurumsal vizyon açısından taşıdığı öneme değinerek, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü değil, bu toprakların kültürel bir değeri olduğunu aktardı.

Tarımın sürdürlebilirliğini eğitimle desteklediklerini ifade eden Yıldız, "Çocuklarımızın zeytini tanıması, üretim sürecini öğrenmesi ve sağlıklı beslenme bilinci kazanması bizim için stratejik bir öncelik. Marmarabirlik olarak üreticimizin emeğini geleceğin bilinçli tüketicileriyle buluşturuyor, tarımın sürdürülebilirliğini eğitimle destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şef Tuncay Sönmez da çocukların mutfaktaki cesaret ve merak duygusunun etkileyici olduğunu, zeytin ve zeytinyağını farklı tariflerle deneyimlemelerinin damak hafızalarını geliştirdiğini ifade etti.




Ekonomi 18.02.2026 16:49:12 0
Anahtar Kelimeler: marmarabirlik bursalı öğrencileri mutfak atölyesinde buluşturdu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Milletle Daha Ne Kadar İnatlaşacaksınız?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Ramazan’da En Doğru Destek: İnsanı ve Özgürlüğü Önceleyen "Nakdi Yardım"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Diz ağrısı eklemlerdeki sorunla ilgili önemli bir uyarı olabilir

2

Gaziantep ve çevre illerde okullar ramazan ayı için süslendi

3

Osmaniye'de gazetecilere haber fotoğrafçılığı ve yapay zeka eğitimi verildi

4

Doğa Koleji Türkiye İtibar Endeksi'nde birinci oldu

5

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Terlemez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Binance TR'ye A.C.E. Awards'tan "Diamond" ödülü

7

Marmarabirlik Bursalı öğrencileri mutfak atölyesinde buluşturdu

8

Mersin'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi

9

Dere yatağında mahsur kalan işçi servisi iş makinesiyle kurtarıldı

10

Doğu Akdeniz'deki iller yılın ilk ayında 886 milyon dolarlık ihracata imza attı