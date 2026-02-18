Marmarabirlik Bursalı öğrencileri mutfak atölyesinde buluşturdu

İSTANBUL - Marmarabirlik, "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesi kapsamında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki öğrencilerle bir araya geldi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, sağlıklı nesiller yetiştirme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin ikinci durağı, Gemlik Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu oldu.



Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı, Genel Müdür Mehmet Ertaş, Gemlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Demir, Kooperatif Müdürü Serkan Gürle, Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Candar, Levent Hoşaf, Akif Alabay ve Okul Müdürü Ömer Mert'in katıldığı etkinlikte öğrenciler, şef Tuncay Sönmez eşliğinde uygulamalı atölye çalışması yaptı.

Zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağını merkeze alan tarifler hazırlayan öğrenciler, üretim bilinci, takım çalışması ve sağlıklı beslenme konusunda da farkındalık kazandı. Etkinlikte, değerlendirme ve yarışma bölümleri de düzenlendi.



Marmarabirlik, sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda projeyi farklı okullara taşıyarak zeytinin kültürel ve besinsel değerini yeni kuşaklarla buluşturmayı hedefliyor.

- "Toplumsal sağlık açısından stratejik önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Genel Müdürü Ertaş, programın vizyon boyutuna dikkati çekerek, erken yaşta kazanılan doğru beslenme alışkanlıklarının toplumsal sağlık açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Ertaş, sağlıklı nesillerin bilinçli tercihlerle yetiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı üretimin bir parçası haline getirerek zeytin ve zeytinyağının değerini uygulamalı biçimde aktarmayı önemsiyoruz. Bu proje, yalnızca bir atölye çalışması değil, geleceğin bilinçli tüketicilerine ve üreticilerine yapılan bir yatırım. Marmarabirlik olarak sosyal sorumluluk anlayışımızı eğitimin merkezine taşımaya devam edeceğiz."

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, projenin kurumsal vizyon açısından taşıdığı öneme değinerek, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü değil, bu toprakların kültürel bir değeri olduğunu aktardı.



Tarımın sürdürlebilirliğini eğitimle desteklediklerini ifade eden Yıldız, "Çocuklarımızın zeytini tanıması, üretim sürecini öğrenmesi ve sağlıklı beslenme bilinci kazanması bizim için stratejik bir öncelik. Marmarabirlik olarak üreticimizin emeğini geleceğin bilinçli tüketicileriyle buluşturuyor, tarımın sürdürülebilirliğini eğitimle destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şef Tuncay Sönmez da çocukların mutfaktaki cesaret ve merak duygusunun etkileyici olduğunu, zeytin ve zeytinyağını farklı tariflerle deneyimlemelerinin damak hafızalarını geliştirdiğini ifade etti.



