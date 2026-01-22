Mastercard'da üst düzey atamalar

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Mastercard Türkiye'de Müşteri Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerine Ömer Tuğlu ve Burcu Altun getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard Türkiye'de üst düzey atamalar gerçekleşti.

Bu kapsamda Mastercard Türkiye Müşteri Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atanan Ömer Tuğlu ve Burcu Altun, şirketin Türkiye'deki ticari büyümesi ve stratejik iş ortaklıkları süreçlerini yönetecek.

Mastercard bünyesine 2019'da Yönetici Danışman olarak katılan Ömer Tuğlu, şirketin bölgedeki stratejik projelerinde yer aldı. 2023'te Müşteri Yönetimi ekibine geçerek direktörlük görevini üstlenen Tuğlu, müşteri ilişkileri ve stratejik işbirlikleri alanlarında çalıştı.

Ocak 2026 itibarıyla yeni görevine başlayan Tuğlu, Müşteri Yönetimi ekibine eş liderlik ederek, finansal ve finansal olmayan kurumlar nezdinde yeni fırsatların oluşturulması ve ticari büyüme konularına odaklanacak.

Kariyerine New York'ta Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlığı'nda başlayan Burcu Altun da satış, stratejik planlama, yönetim ve finansal danışmanlık alanlarında yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip. A.T. Kearney Yönetim Danışmanlığı, Turkcell ve Oger Telecom gibi kurumlarda yöneticilik yapan Altun, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans ve Lehigh Üniversitesi Yönetim Bilimleri yüksek lisans derecelerini elde etti.

Altun, yeni pozisyonunda Mastercard Türkiye Müşteri Yönetimi ekibine liderlik edecek.





