Md Grup Osmaniyespor'un Hedefi Play-Off

TFF 3. Lig 2. Grubun iddialı takımlarından MD Grup Osmaniyespor’un Başkanı Mesut Demir, Et’iva Restoran’da düzenlenen moral yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Osmaniyespor Yönetim Kurulundan Fatih Görgün ve Ömer Yalçın Salah’ın hazır bulunduğu, teknik heyetin ve futbolcuların da yer aldığı basın toplantısına; 7 Ocak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Cengiz, Bahri Çolpan, Osmaniye Önder Gazeteciler Cemiyeti Sekreteri Mehmet Aksoy, Cebelibereket Gazeteciler İkinci Başkanı Şükrü Tozluklu ve basın mensupları katıldı.

Maddi kriz iddialarından teknik direktör değişikliğine, kadro dışı kararlarından transfer sürecine kadar tüm soruları içtenlikle yanıtlayan Başkan Mesut Demir, “Kimseden yardım dilenmiyoruz, bu memleketin takımına sahip çıkıyoruz” dedi.

"BELEDİYE VE KURUMLARDAN YARDIM ALMADIK..."

Başkan Mesut Demir, kulübün mali yapısı ve yerel yönetimlerin desteği hakkındaki sorulara sitemkâr bir yanıt verdi.

Göreve geldiklerinden beri belediye veya diğer resmî kurumlardan (1 Milyon TL’lik Özel İdare desteği hariç) ciddi bir nakdi yardım görmediklerini belirten Başkan, “Gerekli davetleri her yere yaptık. Şehrin siyasilerinden bürokratlarına, iş adamlarından sanayicilerine, resmî kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar yetkili herkese takıma sahip çıkmaları için davette bulunduk.Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Bu saatten sonra bu konuyu bir daha konuşmayacağım. Biz kendi imkanlarımızla, eşimizin dostumuzun desteğiyle bu takımı yürütüyoruz ve

yürüteceğiz” diye konuştu.

"KADRO DIŞI KARARLARININ PERDE ARKASI..."

Takımın futbolcularından tartışılan Köksal ve Mustafa kararlarına da değinen Başkan Demir, şu detayları paylaştı: “Köksal ile bireysel hatalar sonucu kaybedilen puanlar sonrası kendisiyle konuştuk. Form düşüklüğünü kabul etti. Takımın önünü açmak adına yollarımızı ayırdık ve Çayelispor ile anlaştı. Mustafa, büyük fedakarlıklarla profesyonelden amatöre dönerek bize geldi. İlk maçlardaki ruhsuzluk nedeniyle bir ‘silkelenme’ sürecine soktuk. Şu an kendisiyle görüştüm, performansından memnumum.”

"YENİ 9 TRANSFER, TEK HEDEF PLAY-OFF..."

Devre arası transfer döneminde 40’a yakın futbolcuyla görüştüklerini, ancak profesyonel statüden amatöre geçiş sürecindeki zorluklar nedeniyle tıkanmalar yaşadıklarını belirten Başkan Demir, toplamda 9 yeni ismi kadroya kattıklarını söyledi.

Yeni teknik direktörle birlikte takımın havasının değiştiğini vurgulayan Başkan Demir, “Tek hedefimiz Play-Off. Bu yolda ne harcamamız gerekiyorsa ben şahsen karşılıyorum” dedi.

"GÜNCEL MALİ DURUM VE BORÇ YÜKÜ..."

Kulübün mali tablosuna ilişkin şeffaf rakamlar paylaşan MD Grup Osmaniyespor Başkanı Mesut Demir, toplam resmi borcun yaklaşık 30 milyon TL civarında olduğunu belirterek, “Bu miktarın 14-15 milyon TL’sini kesinleşmiş futbolcu alacakları (UÇK) oluştururken, 8 milyon TL’lik kısmı geçmiş dönemden kalan sigorta borçlarından, kalan 7-8 milyon TL’lik kısmı ise esnaf ve piyasa borçlarından oluşuyor.Sponsorluk anlaşmaları dışında kulübün faaliyetlerini sürdürebilmesi için kendi şahsi bütçemden bugüne kadar 15 milyon TL nakit harcama yaptım” diye konuştu.

"TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİM SÜRECİ..."

MD Grup Osmaniyespor Kulüp Başkanı Mesut Demir, Teknik Direktör Necip Emre Yılmaz ile yolların ayrılma sebebini “kan değişikliği ihtiyacı” olarak açıkladı:

“Başarıya Rağmen Ayrılık: 9 maçta 4 galibiyet alınmasına rağmen, kamp sonrası Mazıdağı ve Erciyes maçlarındaki oyun düşüşü etkili oldu. Sistem Sorunu: Takımın kondisyon ve sistem olarak geriye gittiğini gözlemlediklerini, hedeflerden kopmamak adına bu riski aldıklarını ifade etti.” Başkan Demir, Toplantıya katılarak görüşlerini açıklayan ve sorular yönelten basın mensuplarına teşekkür etti.