Mdgrup Osmaniyespor Başkanı Demir:” Osmaniyespor Herkesin Takımıdır”

MDGrup Osmaniyespor Kulübü Başkanı Mesut Demir, Park Orman Tesisleri’nde düzenlediği sabah kahvaltısında takımın mevcut durumu ve yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

 

Başkan Demir, Osmaniyespor’un özellikle geçmiş dönemlerden kalan borçlar nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, bu durumun kulübün transfer yapmasını engellediğini söyledi. Özellikle eskiden gelen UÇK (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kaynaklı borçların ciddi bir yük oluşturduğunu belirten Demir, bu borçların yaklaşık 14 milyon TL seviyesinde olduğunu dile getirdi.

 

“Geriye dönük borçlarımız yüzünden sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz” diyen Başkan Demir, şahsi olarak Osmaniyespor için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini vurguladı. Ancak geçmişten gelen borçların kulübün önünü tıkadığını ifade eden Demir, profesyonel anlamda transfer yapamadıklarını da sözlerine ekledi.

 

Osmaniyespor’un sadece bir kişinin ya da bir grubun takımı olmadığının altını çizen Demir, şu ifadeleri kullandı:

 

“Osmaniyespor benim babamın takımı değil. Osmaniyespor herkesin takımıdır. Bu takıma herkesin sahip çıkması gerekir. Başarı, ancak birlik ve beraberlikle gelir. Herkes destek olmalı ki başarı da beraberinde gelsin.”

 

Kulüp yönetimi olarak şeffaf bir anlayış benimsediklerini de belirten Başkan Demir, Osmaniyespor’a yapılan her türlü maddi desteğin hesabının açık olduğunu söyledi. “Osmaniyespor’a 1 TL yardım eden herkes, bu paranın nereye harcandığını gelip görebilir” diyen Demir, camiaya açık bir çağrıda bulundu.

 

Son olarak Osmaniyespor’un geleceğine inandığını ifade eden Demir, “Bu takımın iyi yerlere gelmesi için herkese görev düşüyor. Bizi bu süreçte yalnız bırakmayın” diyerek destek çağrısını yineledi.



Osmaniye 22.01.2026 14:15:00
