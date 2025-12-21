Mdgrup Osmaniyespor, Kırşehirspor 2-1 mağlup etti

MD Grup Osmaniyespor, ligin ilk yarısının son haftasında kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Kırşehirspor’u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla birlikte yeşil-sarılı ekip, puan sıralamasında 3. sıraya yükselerek ilk yarıyı üst sıralarda tamamladı.

Karşılaşma boyunca ortaya koyduğu istekli ve mücadeleci futboluyla dikkat çeken Osmaniyespor, özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. Tribünleri dolduran taraftarların da büyük desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, hanesine yazdırdığı üç puanla şampiyonluk yarışındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Son haftalarda yakaladığı çıkışla form grafiğini yükselten MD Grup Osmaniyespor, bu galibiyetle birlikte taraftarını sevince boğdu. Takımın sahadaki uyumu ve mücadele gücü, ligin ikinci yarısı için de camiaya umut verdi.

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan MD Grup Osmaniyespor Başkanı Mesut Demir, takımın geleceğine dair olumlu mesajlar vererek şu ifadeleri kullandı:

“Ligin ikinci yarısında çok daha iyi bir Osmaniyespor izleyeceğiz. Yüksek ihtimalle play-off’ta mücadele edeceğiz. Bu başarı Osmaniyemize hayırlı, uğurlu olsun.”

MD Grup Osmaniyespor, aldığı bu kritik galibiyetle ikinci yarı öncesi moral depolarken, hedefini de net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Teknik heyet ve futbolcular, lig arasını en iyi şekilde değerlendirerek yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmeyi planlıyor.