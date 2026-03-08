Mdgrup Osmaniyespor Urfa’dan 3 altın puanla dönüyor:3-1

TFF 3. Lig’de play-off mücadelesi veren Mdgrup Osmaniyespor, deplasmanda karşılaştığı Karaköprü Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Şanlıurfa’da oynanan karşılaşmada sarı-yeşilli ekip, güçlü rakibi karşısında sahada basmadık yer bırakmadı. Maçın ilk dakikalarından itibaren oyuna ağırlığını koyan Mdgrup Osmaniyespor, rakibini baskı altına alarak etkili bir performans sergiledi. Mücadelenin ilk yarısında bulduğu golle üstünlüğü ele geçiren Mdgrup Osmaniyespor, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda da disiplinli ve akıllı bir oyun ortaya koyan sarı-yeşilliler, rakibini kendi sahasına hapsederek oyunun kontrolünü bırakmadı. Baskısını sürdüren Mdgrup Osmaniyespor, bulduğu iki golle farkı açtı ve sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Deplasmandan alınan bu kritik üç puanla Mdgrup Osmaniyespor, play-off iddiasını güçlendirerek yoluna emin adımlarla devam etti. Sarı-yeşilli ekip, ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve takım ruhuyla taraftarlarını da sevindirdi.