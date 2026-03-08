İlginizi Çekebilir

Mersin'de TDSF "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması yapıldı
Adana'da ev ve ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 23 hayvan telef oldu
Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı
Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Hatay'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da iftar programında konuştu:
Antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Cross" sergisi açıldı
Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi
Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Mdgrup Osmaniyespor Urfa’dan 3 altın puanla dönüyor:3-1

Mdgrup Osmaniyespor Urfa’dan 3 altın puanla dönüyor:3-1

Mdgrup Osmaniyespor Urfa’dan 3 altın puanla dönüyor:3-1

TFF 3. Lig’de play-off mücadelesi veren Mdgrup Osmaniyespor, deplasmanda karşılaştığı Karaköprü Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

 

Şanlıurfa’da oynanan karşılaşmada sarı-yeşilli ekip, güçlü rakibi karşısında sahada basmadık yer bırakmadı. Maçın ilk dakikalarından itibaren oyuna ağırlığını koyan Mdgrup Osmaniyespor, rakibini baskı altına alarak etkili bir performans sergiledi. Mücadelenin ilk yarısında bulduğu golle üstünlüğü ele geçiren Mdgrup  Osmaniyespor, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

 

İkinci yarıda da disiplinli ve akıllı bir oyun ortaya koyan sarı-yeşilliler, rakibini kendi sahasına hapsederek oyunun kontrolünü bırakmadı. Baskısını sürdüren Mdgrup Osmaniyespor, bulduğu iki golle farkı açtı ve sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

 

Deplasmandan alınan bu kritik üç puanla Mdgrup Osmaniyespor, play-off iddiasını güçlendirerek yoluna emin adımlarla devam etti. Sarı-yeşilli ekip, ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve takım ruhuyla taraftarlarını da sevindirdi.



Spor 8.03.2026 15:51:00 0
Anahtar Kelimeler: Mdgrup Osmaniyespor altın puanla dönüyor:-

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Bu Müteahhitler Özel mi Seçiliyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de TDSF "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması yapıldı

2

Adana'da ev ve ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 23 hayvan telef oldu

3

Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı

4

Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

5

Hatay'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

6

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da iftar programında konuştu:

7

Antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Cross" sergisi açıldı

8

Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi

9

Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü

10

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi