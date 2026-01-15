MediaMarkt Startup Challenge 2026'nın kazananları belli oldu

İSTANBUL - MediaMarkt Türkiye, girişimcileri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla düzenlediği 8. MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarışmada, Türkiye, ABD, Almanya, Fransa, Portekiz, İspanya, İtalya, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Polonya, İngiltere ve Tunus'un aralarında bulunduğu 22 ülkeden farklı sektörlere ait 264 girişimin değerlendirildiği süreçte, finale kalan 10 girişim, düzenlenen final etkinliğinde projelerini jüriye sundu.



Tenity işbirliğiyle düzenlenen ve bu yıl Google, Index Grup ile BNP Paribas Cardif tarafından desteklenen MediaMarkt Startup Challenge 2026'nın birincisi, fiziksel mağazalarda müşterilerin doğru ürünü seçmesine yardımcı olan yapay zeka destekli mağaza içi asistanlar geliştiren "Graffiti" projesi oldu.

Yarışmada, anında yanıt veren yapay zeka destekli müşteri destek asistanı "Punchline.ai" projesi ikinci olurken, satın alma talepleri, tedarikçi bulma ve RFQ süreçlerini yöneten yapay zeka ajanlarıyla dolaylı satın almayı otomatikleştiren "Eluvium" projesi de üçüncülüğü elde etti.

Bu yıl ilk kez verilen Jüri Özel Ödülü, yüzde 100 geri dönüştürülebilir biyo-kompozit malzemelerden 3D yazıcı teknolojisiyle mobilya ve iç mekan ürünleri üreten sürdürülebilir üretim girişimi Factory of Us'a takdim edildi.



- "8 yılda 1456 startupı değerlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar, açılışta yaptığı konuşmada perakendenin geleceğinin yalnızca büyük şirketler tarafından değil, büyük şirketlerle girişimciler arasında kurulacak uzun soluklu ve sürdürülebilir işbirlikleriyle şekilleneceğine inandıklarını belirtti.

Acar, geleceği uzaktan izleyen değil, bugünden şekillendiren tarafta olmayı seçtiklerini vurgulayarak, "Startup Challenge, tam olarak bunun için var ve biz bu yolculuğa tam 8 yıl önce başladık. Bu yolculukta girişimciler bizim ölçeğimizden güç alıyor, biz ise onların çevikliğinden, yaratıcılığından ve bakış açısından besleniyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Toplamda 8 yılda 1456 startupı değerlendirdiklerini aktaran Acar, şöyle devam etti:

"Aralarından 83'ü sahnedeki fikirlerini paylaştı. 15'i MediaMarkt mağazalarında Proof of Concept (PoC) projeleri gerçekleştirme şansı buldu ve bu projeler yalnızca fikir olarak kalmadı. BuyBuddy, Udentify ve Wastespresso gibi projelerle sektörümüzü dönüştürdük. 8 yıl önce perakende sektörüne yenilikçi çözümler geliştiren projeleri aramak üzere yola çıktığımız yarışmamız, artık küresele genişleyen, her yıl ilgi ve merakla beklenen, sürdürülebilir bir platforma dönüştü. Bu bizim için gurur kaynağı. Bu yarışmayı destekleyen, proje sunan, dereceye giren ve heyecanımıza ortak olan herkese MediaMarkt ailesi adına teşekkür ederim."

Tenity Ülke Müdürü Sabina Babayeva da MediaMarkt ile 8 yıl önce başlayan inovasyon yolculuklarında bir aşamayı daha geride bıraktıklarını aktardı.

Babayeva, söz konusu süre zarfında, sayısız girişime, çok sayıda yenilikçi perakende çözümüne ve MediaMarkt ile girişimler arasında hayata geçen önemli işbirliklerine tanıklık ettiklerini vurguladı.

MediaMarkt Startup Challenge'ın yalnızca bir yarışma olmadığını, MediaMarkt ile girişimler arasındaki işbirliği gücünün somut bir göstergesi olduğunu belirten Babayeva, şunları kaydetti:

"Bu platform aracılığıyla hem girişim ekosistemini destekliyor hem de girişimlerin büyümesi ve gelişmesi için sürdürülebilir bir işbirliği alanı oluşturuyoruz. Bu sebeple ister girişiminizi desteklemek ister girişimcilerden ilham almak ya da ekosistemin farklı paydaşlarıyla bir araya gelmek için burada olun, bugün herkesi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün bu sahnede yer alan girişimlerimizle birlikte bu yolculuğu bir adım daha ileri taşıyoruz."