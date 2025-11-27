İlginizi Çekebilir

Deloitte Private "En İyi Yönetilen Şirketleri" belirledi
Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e verildi
EY "Work Reimagined 2025" araştırmasının sonuçlarını paylaştı
TRA TECH 10. yılını kutladı
Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi
Hatay'da "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi" tamamlandı
Yente Gazzeli çocukları havacılık teknolojileriyle buluşturdu
Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi
Pozantı ilçesinde kış aylarına yönelik trafik tedbirleri görüşüldü
Medicana'dan yumurtalık kanserine ilişkin değerlendirme

MediaMarkt yeni mağazasını Mersin'de açtı

MediaMarkt yeni mağazasını Mersin

MediaMarkt yeni mağazasını Mersin'de açtı

İSTANBUL - MediaMarkt, Mersin Palmcity AVM'deki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi alışveriş kanalı, mobil uygulaması ve fiziksel mağazalarıyla hizmet veren MediaMarkt, Türkiye genelinde yeni mağaza açılışlarını sürdürüyor.

Yeni mağazasını Mersin'de açan şirket, 1340 metrekarelik alanda hizmet verecek.

MediaMarkt, mağaza açılışına özel düzenlediği kampanyayla müşterilerin ilgisini çekerken, yarısından fazlası kadın olmak üzere 28 kişiye istihdam da sağlıyor.

"Deneyim merkezi" olarak tasarlanan yeni mağazada , ev yaşamından eğlenceye, kişisel bakımdan oyun teknolojilerine kadar birden fazla kategoride birçok ürün yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar, deneyim şampiyonluğu vizyonuyla müşterilerine dijitalden fiziksele uzanan alışveriş yolculuğu sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Acar, yeni mağazada Mersinli müşterilerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, MediaMarkt'ın deneyim mağazacılığı yaklaşımının, ürün satışının ötesinde bütünleşik bir alışveriş deneyimi sunmaya dayandığını aktardı.

Trendlere bakıldığında Türkiye ve dünya genelinde mağazaların yalnızca ürün satışının yapıldığı alanlar olmaktan çıktığını ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Farklı deneyimler sunan bir nevi yaşam ve sosyalleşme alanlarına dönüşüyor. Her ne kadar çevrimiçi alışveriş deneyimleri önem kazanmaya devam etse de MediaMarkt Türkiye olarak fiziki mağazalarımızı önemli görüyoruz ve yeni mağaza yatırımlarımıza devam ediyoruz. En büyük hedefimiz, müşterilerimizin markamızla her temas noktasını onların ihtiyaçları, ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda optimize ederek, dünya standartlarında bir perakende deneyimi sunmak."



Ekonomi 27.11.2025 12:08:53 0
Anahtar Kelimeler: mediamarkt yeni mağazasını mersin'de açtı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Deloitte Private "En İyi Yönetilen Şirketleri" belirledi

2

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e verildi

3

EY "Work Reimagined 2025" araştırmasının sonuçlarını paylaştı

4

TRA TECH 10. yılını kutladı

5

Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi

6

Hatay'da "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi" tamamlandı

7

Yente Gazzeli çocukları havacılık teknolojileriyle buluşturdu

8

Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi

9

Pozantı ilçesinde kış aylarına yönelik trafik tedbirleri görüşüldü

10

Medicana'dan yumurtalık kanserine ilişkin değerlendirme