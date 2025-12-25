Medical Point'ten "Gaziantep'in kurtuluşu" ve "Regaip Kandili" kutlaması

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu ve bu yıl aynı güne denk gelen Regaip Kandili'ni kutladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele döneminde düşmana karşı büyük direniş gösteren Gaziantepliler, 25 Aralık 1921'de Fransız işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutluyor.

Gaziantep, hem tarihine sahip çıkmanın onurunu hem de manevi bir gecenin huzurunu bir arada yaşayarak, geçmişten geleceğe uzanan duruşunu ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayrullah Kubba, kentin Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği eşsiz direnişin bugün hala ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Gaziantep'in, vatan sevgisi, birlik ve beraberliğin güçlü örneklerinden biri olduğunu aktaran Kubba, "Bu topraklar, büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklarla bizlere emanet edilmiştir." ifadesini kullandı.

Aynı gün idrak edilen Regaip Kandili'nin taşıdığı manevi anlamlara da dikkati çeken Kubba, "Böylesine anlamlı bir günde, hem şehrimizin kurtuluşunu kutluyor hem de Regaip Kandili'nin huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin, birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kubba, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Gaziantep'in kurtuluşunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anarak, kandilin tüm İslam alemine sağlık, barış ve esenlik temennisinde bulundu.



Ekonomi 25.12.2025
