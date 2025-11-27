Medicana'dan yumurtalık kanserine ilişkin değerlendirme

İSTANBUL - Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, tekrarlayan karın şişliği ve iştahsızlığının yumurtalık kanserinin belirtileri olabileceğini aktardı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, belirtileri çoğu zaman sindirim veya hormonal sorunlarla karıştırılan yumurtalık kanseri, erken tanı konulduğunda yüksek oranda tedavi edilebilen bir hastalık olarak göze çarpıyor.

Risk faktörlerini bilmek ve düzenli jinekolojik takip, hastalığın tanı sürecini hızlandırarak yaşam şansını artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, yumurtalık kanserlerinin yaklaşık 20'sinin erken dönemde saptanabildiğini belirterek, bunun en önemli nedeninin tümörün karın boşluğunda uzun süre belirti vermeden büyüyebilmesi olduğunu aktardı.

Karın iç basıncında artışa bağlı şişkinlik hissi, kasıklarda ağrı, gaz ve sindirim problemleri, mide bulantısı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, uzun süren kabızlık ya da sık idrara çıkma, iştahsızlık ve açlığa rağmen tokluk hissinin önemli belirtiler arasında olduğunu aktaran Kaya, tümör büyüdükçe, karın içinde oluşturduğu basının arttığını, özellikle zayıf bireylerde kitlenin elle hissedilebilir hale gelebildiğini anlattı.

Kaya, bağırsakların tümörden etkilenmesiyle birlikte iştahsızlık, sindirim düzensizlikleri ve istemsiz kilo kaybının belirginleşebileceğini ifade ederek, kabızlık, beslenme düzeninde bozulma, halsizlik ve kilo kaybının birlikte görülmesinin yumurtalık kanseri açısından önemli uyarı işaretleri olduğuna dikkati çekti.

- "Jinekolojik muayene menopoz sonrası dönemde de aksatılmamalı"

Yumurtalık kanserinde erken teşhisin tedavi başarısını doğrudan etkileyen kritik bir faktör olduğunu belirten Kaya, düzenli jinekolojik muayenenin yalnızca üreme döneminde değil menopoz sonrası dönemde de aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Menopoza girmiş olmanın jinekolojik takibin gereksiz olduğu anlamına gelmediğini, yumurtalık kanserlerinin önemli bir kısmının menopoz dönemlerinde tespit edildiğini aktaran Kaya, "Yumurtalık kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır ancak ilerlediğinde ölümcül seyredebilir. Her kist kanser değildir, ancak kistin yapısını, riskini ve takibini belirleyecek kişi mutlaka hekimdir." ifadelerini kullandı.

Kaya, yumurtalık kanseri için risk faktörleri arasında ilerleyen yaş, fazla kilo, hiç doğum yapmamış olmak veya geç yaşta doğum, menopoz sonrası hormon tedavisi, ailede meme ya da yumurtalık kanseri öyküsü, genetik yatkınlık, yumurtlamayı artırıcı ilaç kullanımı, kısırlık tedavisi, meme kanseri öyküsü ve sigara kullanımının yer aldığını belirtti.

Söz konusu risklere sahip bireylerin vücutlarındaki değişimleri yakından takip etmesi ve düzenli muayenelerini aksatmaması gerektiğini kaydeden Kaya, "Kistin bitkisel yöntemlerle geçtiği düşüncesi tehlikelidir, kesin tanı ve tedavi ancak uzman değerlendirmesiyle mümkündür." değerlendirmesini yaptı.