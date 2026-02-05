Medipol Üniversitesi yürütücülüğünde hayata geçirilen HABTEK tanıtıldı

İSTANBUL - İstanbul Medipol Üniversitesinin Teknoloji Transfer Ofisi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi işbirliğinde yürütülen "6G ve Ötesi Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi" (HABTEK) projesi tanıtıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında desteklenen proje, Türkiye'nin 6G ve ötesi haberleşme teknolojilerinde araştırma, geliştirme ve işbirliği kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.



İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kümelenme Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Arslan liderliğinde geliştirilen proje, akademi, sanayi ve araştırma kuruluşları arasında sürdürülebilir işbirlikleri kurmayı hedefliyor.

Beş yıl süreyle yürütülmesi planlanan proje kapsamında, üniversite bünyesinde ileri seviye 6G AR-GE laboratuvar altyapısının kurulması ve bu altyapının prototip geliştirme, deneysel testler ve sanayi odaklı uygulamalara açık şekilde yapılandırılması öngörülüyor.

Kümelenme, haberleşme güvenliği, yapay zeka destekli sistemler, patent ve fikri mülkiyet çalışmaları ile uluslararası standart geliştirme süreçlerine katkı sunarak Türkiye'nin uzun vadeli teknolojik kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım etkinliğine, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Öztürk ve Prof. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Abdurrahman Çetin, HABTEK Yönetim Kurulu Üyeleri Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Bora Kartal, Turkcell Ağ Güvencesi ve AR-GE Direktörü Özcan Dimez, TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin, ULAK Haberleşme AR-GE ve Teknoloji Yönetim Direktörü Dr. Erdem Demircioğlu, Vestel Elektronik AR-GE Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Yılmazlar ile Türk Telekom Ağ Mimarisi ve Servis Yönetim Direktörü Dr. Mehmet Özdem başta olmak üzere sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



- "Temel yaklaşımımız, 6G yarışında takip eden değil, yön veren ülkelerden olmak"



Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü ve Kümelenme Daire Başkanı Canan Ünlü Şahin, HABTEK'in Türkiye'nin teknoloji politikaları açısından stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Şahin, haberleşme teknolojilerinin artık yalnızca bir altyapı alanı olarak görülmediğini, bu alanın ekonomik ve teknolojik bağımsızlıkla doğrudan ilişkili bir yetkinlik alanına dönüştüğünü ifade etti.

Kümelenme modelinin bu süreçte kritik bir rol üstlendiğine dikkati çeken Şahin, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak temel yaklaşımımız, 6G yarışında takip eden değil, yön veren ülkelerden biri olmaktır. Bu alanda geliştirilecek her teknoloji Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi olma hedefinin bir parçası oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk de teknolojik bağımsızlığın ülkelerin refah seviyesiyle doğrudan ilişkili olduğunu aktardı.

6G ve Ötesi Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nin bu yaklaşımın somut bir çıktısı olduğunu kaydeden Güntürk, üniversite olarak araştırmadan ticarileşmeye uzanan geniş bir ekosistemi desteklediklerini anlattı.

Güntürk, "Ülkelerin bağımsızlığı teknolojik bağımsızlıktan geçer. Bu bağımsızlık, inovasyonu besleyerek toplumun gelir seviyesine ve refahına doğrudan katkı sağlar. Haberleşme teknolojileri yapay zeka, otonom sistemler ve akıllı cihazlarla birlikte gelecekte daha da merkezi bir rol üstlenecek." ifadesini kullandı.



- "Artık 6G toplantılarına dinlemek için değil, katkı sunmak için gidiyoruz"

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kümelenme Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Arslan ise haberleşme teknolojilerinin yalnızca ticari bir alan olmadığını, ülkelerin stratejik kapasitesini doğrudan belirleyen temel unsurlardan biri haline geldiğini vurguladı.

Haberleşmenin ekonomi, savunma, eğitim ve sağlık başta olmak üzere pek çok sektörün gelişiminde merkezi bir rol oynadığını belirten Arslan, dijitalleşme çağında bu altyapıların aynı zamanda siber güvenliğin en kritik ve kırılgan alanlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Arslan, ülkelerin rekabet gücü, stratejik bağımsızlığı ve dijital egemenliğinin doğrudan haberleşme altyapılarına bağlı olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:



"Modern çatışmalar dahi bu altyapılar üzerinden şekilleniyor. Bu nedenle haberleşmenin bir sektör değil, ülke kapasitesi olarak ele alınması gerekiyor. Haberleşme bir maliyet değil, stratejik bir yatırımdır, hatta bir teknoloji olmanın ötesinde, geleceğin tasarımıdır."

Türkiye'de nitelikli insan kaynağının yurt dışına yönelmesinin temel nedeninin maddi imkanlardan çok güçlü bir ekosistemin eksikliği olduğuna işaret eden Arslan, "Herkes para için gidiyorlar diyor ama asıl mesele bu değil. Asıl sıkıntımız, sürdürülebilir bir ekosistemin yeterince güçlü olmaması." ifadelerini kullandı.

Arslan, 6G ve ötesi haberleşme teknolojilerinin yalnızca teknik bir dönüşüm değil, uzun vadeli bir insan kaynağı ve standart geliştirme süreci olduğuna dikkati çekerek, bu alandaki çalışmaların kısa süreli projelerle sınırlanamayacağını vurguladı.

Kümelenmenin mevcut yapılara alternatif bir yapı olmadığını, aksine bu yapıları desteklemeyi amaçladığını belirten Arslan, "Bu yapı, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'ne (HTK) alternatif değildir. HTK'daki insan gücü ve altyapı ihtiyaçlarını desteklemeyi hedeflemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, ortak altyapılar ve açık laboratuvarlar aracılığıyla üniversiteler ile sanayi arasında kalıcı bir iş birliği zemini oluşturulmasının amaçlandığını aktararak, Türkiye'nin 6G sürecine artık yalnızca izleyici olarak değil, aktif katkı sunan bir aktör olarak dahil olduğunu kaydetti.

Standart geliştirme toplantılarına katkı dokümanları ve patentlerle katılım sağlandığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Artık 6G toplantılarına dinlemek için değil, katkı sunmak için gidiyoruz. 6G'nin yalnızca bir haberleşme teknolojisi olarak görülmemesi gerekiyor. Yapay zeka, algılama, güvenlik ve çok katmanlı ağ yapılarının entegre edildiği bu yeni nesil teknolojileri tarım, sağlık ve sanayi gibi pek çok alanda dönüşüm yaratacak."