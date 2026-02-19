Meme kanseri tedavisi için "Sanal Konsey Platformu" kuruldu

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (TMHDF) ve Roche İlaç Türkiye işbirliğiyle "Sanal Konsey Platformu" hayata geçirildi.

Roche İlaç Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, meme kanseri, dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer almaya devam ederken, doğru tanı ve etkili tedaviye zamanında erişim, hasta sonuçlarını belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda geliştirilen platform, hekimlerin vakaları dijital olarak güvenli, anonim ve eş zamanlı değerlendirmesine olanak tanıyor. Coğrafi kısıtlardan bağımsız konseylerin oluşturulmasını sağlayan sistemde, her ayın nöbetçi konsey üyeleri vaka değerlendirmesi yapabiliyor.

Dijital radyoloji ve patoloji altyapısının birlikte geliştirilmesi sayesinde platformda yapay zeka destekli görüntü tanıma teknolojileri kullanılıyor. Söz konusu yapı tanısal doğruluğun artırılmasına katkı sağlarken, hekimlerin dijital ortamda multidisipliner vaka tartışmaları yapabildiği sanal bir kurulun düzenlenmesine olanak tanıyor.

Federasyon liderliğinde hayata geçirilen dijital platform hekimler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bugüne kadar Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Van ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen toplantılarla multidisipliner tanı ve tedavi yaklaşımının, Roche'nin de desteğiyle Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.

- "Dijitalleşme sağlık hizmetlerinin dönüşümüne katkı sağlayabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli, hasta yolculuğunda tanıdan tedaviye ve hastalık takibine kadar uzanan uçtan uca çözümler geliştirerek, hastaların, hekimlerin ve tüm paydaşların yanında yer aldıklarını aktardı.

İnovasyonla toplumsal değer yaratma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Bidgoli, dijitalleşme ve yapay zekanın yaygın şekilde benimsenmesinin, sağlık hizmetlerinin dönüşümüne katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Bidgoli, federasyon işbirliğiyle hayata geçirdikleri platformla meme kanserinin tanı ve tedavisinde multidisipliner değerlendirmeyi destekleyen bir yapı oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçladıklarına değinerek, "Dijital ve yüz yüze bileşenleri bir araya getiren bu yaklaşımla farklı disiplinlerden uzmanların bilgi ve deneyimlerini daha erişilebilir ve yapılandırılmış bir şekilde paylaşabildiği bir zemin oluşturuyoruz. Yenilikçi çözümler ve güçlü paydaşlıklar aracılığıyla hasta sonuçlarını iyileştirmeye yönelik sürdürülebilir katkılar sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TMHDF Başkanı Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu ve TMHDF Genel Sekreteri Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal da ortak açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Sanal Konsey Platformu hekimlerin vakaları farklı disiplinlerin katılımıyla değerlendirebilmelerine olanak tanıyor. Bu yapı, meme kanseri yönetiminde multidisipliner yaklaşımın sahaya daha etkin şekilde yansımasına katkı sağlıyor. Farklı uzmanlık alanlarından hekimlerin bilgi ve deneyimlerini güvenli, anonim ve yapılandırılmış dijital bir ortamda bir araya getirmek, klinik karar süreçlerinin kalitesini artırıyor. Bu multidisipliner uygulamanın, hasta bakımında daha bütüncül yaklaşımları desteklediğine inanıyoruz. Bu tür platformların, ülke genelinde bilgi paylaşımını güçlendiren ve klinik uygulamalarda standartların yükselmesine katkı sağlayan sürdürülebilir bir model oluşturduğunu düşünüyoruz."




