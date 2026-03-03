MEMLEKET SOFRASI - Adana içli köftesi

ADANA - EREN BOZKURT/TUNAHAN AKGÜN - Gastronomi kenti Adana'nın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden içli köfte, yöreye has tarifiyle hem evlerin hem restoranların menülerinde ilk sıralarda yer alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Adana'da her mevsim sofraları süsleyen içli köftenin tarifine yer verildi.

Görünüşü ve pişirme yöntemiyle diğer bölgelerdeki örneklerinden ayrılan coğrafi işaretli Adana içli köftesi, ev ve restoranlarda en çok tüketilen yiyeceklerde ilk sıralarda bulunuyor.

Hamurunun ustalıkla açılması, baharatlarla zenginleştirilen iç harcın dengeli biçimde doldurulması ve diğer şehirlerin aksine kızartılarak değil haşlanarak pişirilmesi, Adana içli köftesini sıradan bir lezzetin ötesine taşıyor.

Geleneksel tarifin uzun yıllardır korunmasıyla lezzeti nesilden nesile aktarılan içli köfte, yöre halkı ve turistler tarafından beğeniyle tüketiliyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Adana Kadın Kooperatifleri Birliği şeflerinden Nihal İncesöz, Adana içli köftesini sofraların "olmazsa olmazı" gördüğünü söyledi.

Adanalıların buzdolabında mutlaka içli köfte bulundurduğunu belirten İncesöz, "İçli köfte bizim vazgeçilmez yemeğimizdir, herkes tarafından çok sevilir. Birçok bölgede içli köfte yapılmaktadır ama diğer yörelerde kızartılarak yapılıyor. Bu bize göre biraz daha ağır oluyor. Adana içli köftesi haşlandığı için biraz daha hafif oluyor." dedi.

Adana içli köftesi için gerekli malzeme ve tarif şöyle:

Malzeme (6-8 kişilik)

*İç harcı için

1 kilogram kuzu kıyması

1 kilogram mor/pembe kuru soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1,5 paket bitkisel margarin yağ

1 yemek kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

*Köfte hamuru için

500 gram dana kıyma

2 su bardağı esmer ince bulgur

2 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 bardak su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta

*Haşlamak için

Su

1 çay kaşığı limon tuzu

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı