MEMLEKET SOFRASI - Burdur sarma aşı

BURDUR - HALE PAK - Burdur'un lezzetlerinden sarma aşı, yöre halkının yanı sıra kente gelen ziyaretçiler tarafından da sevilerek tüketiliyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Burdur'un yöresel lezzetlerinden sarma aşının tarifi anlatıldı.

Burdur'un tarıma dayalı yaşam biçiminin ve kültürünün sofraya yansıması olan sarma aşı, yörenin köklü lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Göçebe ve köy mutfağının ürünü olan, Burdur ve çevresinde yapılan sarma aşının etin az, bulgur ve tahılın bol olduğu dönemlerde ortaya çıktığı düşünülüyor.

Burdur sarma aşının tarifini AA muhabirine anlatan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taş Oda Gastronomi Mutfağı Yöresel Lezzetler Şefi Resmiye İşler, yemeğin harcında yaprak sarmadan farklı olarak haşhaş, ceviz ve peynirin kullanıldığını söyledi.

Sarma aşının kalabalık aileler ve misafirler için hazırlanan bir yemek olduğunu belirten İşler, taze asma yapraklarının haşlanarak yemeğin yanında servis edildiği bilgisini verdi.

Burdur sarma aşı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler

  • 60 gram sıvı yağ
  • 60 gram kaymak
  • 60 gram çekilmiş ceviz
  • 150 gram haşhaş ezmesi
  • 500 gram bulgur
  • 200 gram beyaz peynir
  • Tuz, karabiber, nane
  • Taze nane ve maydanoz
  • 1 litre su

Hazırlanışı

1. Sıvı yağ tencereye alınır.

2. Kaymak tencereye eklenerek altın rengini alana kadar kavrulur.

3. Çekilmiş ve kavrulmuş haşhaş ezmesi eklenir.

4. Bulgur eklenerek haşhaş ezmesiyle biraz karıştırılır.

5. Yavaş yavaş sıcak su, ceviz ve baharatlar eklenerek 10-15 dakika beklemeye alınır.

6. Taze yeşillikler de eklenerek asma yaprağıyla servis edilir.



