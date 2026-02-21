MEMLEKET SOFRASI - Hatay kömbesi

HATAY - EREN BOZKURT/TUNAHAN AKGÜN - "Medeniyetler Şehri" Hatay'ın tatlı bir kurabiye çeşidi olan coğrafi işaret tescilli ürünü kömbe, kentte en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.
Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın lezzetlerinden kömbeye yer verildi.
Eskiden sadece bayramlarda ve özel günlerde yapılan ancak yoğun talep üzerine son dönemde her gün üretilmeye başlanan Hatay kömbesi, sade, hurmalı, cevizli ve fıstıklı olarak tercihe göre tüketiliyor.
Hatay kömbesi, son yıllarda gastronomi turizminin gelişmesiyle yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
Ürünün tarifini AA muhabirine anlatan Hazek Kadın Kooperatifi üretim sorumlusu Mukaddes Kılıç, kentte kömbenin sıklıkla çayla tüketildiğini söyledi.
Kömbenin "sevgi ikram edilir" sözünün en lezzetli temsilcilerinden olduğunu belirten Kılıç, kenti ziyaret edenlerin coğrafi işaret tescilli ürünü yemeden dönmemesini tavsiye etti.
Hatay kömbesi için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:
Malzemeler (1 kilogram)
Kömbe baharatları ve miktarları
- Yapılışı