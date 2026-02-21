MEMLEKET SOFRASI - Hatay kömbesi

HATAY - EREN BOZKURT/TUNAHAN AKGÜN - "Medeniyetler Şehri" Hatay'ın tatlı bir kurabiye çeşidi olan coğrafi işaret tescilli ürünü kömbe, kentte en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın lezzetlerinden kömbeye yer verildi.

Eskiden sadece bayramlarda ve özel günlerde yapılan ancak yoğun talep üzerine son dönemde her gün üretilmeye başlanan Hatay kömbesi, sade, hurmalı, cevizli ve fıstıklı olarak tercihe göre tüketiliyor.

Hatay kömbesi, son yıllarda gastronomi turizminin gelişmesiyle yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Ürünün tarifini AA muhabirine anlatan Hazek Kadın Kooperatifi üretim sorumlusu Mukaddes Kılıç, kentte kömbenin sıklıkla çayla tüketildiğini söyledi.

Kömbenin "sevgi ikram edilir" sözünün en lezzetli temsilcilerinden olduğunu belirten Kılıç, kenti ziyaret edenlerin coğrafi işaret tescilli ürünü yemeden dönmemesini tavsiye etti.

Hatay kömbesi için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (1 kilogram)

1-1,5 kilogram un

250 gram tereyağı veya margarin

5 çay kaşığı tarçın

Yarım su bardağı su

250 gram beyaz toz şeker

1-1,5 çorba kaşığı kömbe baharat karışımı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya tozu

1 paket damla sakızı

2 yemek kaşığı susam

Kömbe baharatları ve miktarları

200-250 gram toz tarçın

200-250 gram yenibahar

200-250 gram karanfil

2 çay kaşığı muskat

2 çay kaşığı zencefil

2 çay kaşığı mahlep

2 çay kaşığı damla sakızı

- Yapılışı