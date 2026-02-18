MEMLEKET SOFRASI - Hatay tepsi kebabı

HATAY - EREN BOZKURT/TUNAHAN AKGÜN - Gastronomi şehri Hatay'ın lezzetlerinden tepsi kebabı, yöre halkı ve turistlerce beğeniyle tüketiliyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nin ilk haberinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın yemeklerinden tepsi kebabının yapımı anlatıldı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki Hatay'ın lezzetlerinden tepsi kebabı, hemen hemen her kasap ve restoranda marifetli ustalarca zırhla hazırlanıp taş fırında odun ateşinde pişiriliyor.

Baharatlarla lezzetine lezzet katılan tepsi kebabı, Hatay'dan "yemeden dönme listesi"nin en üst sıralarında yer alıyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan şef İhsan İlkay Nar, tepsi kebabının Hatay'ın mutfak kültürünün en güçlü simgelerinden olduğunu söyledi.

Etin zırhla hazırlanmasının yanı sıra odun ateşinde pişirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Nar, Hatay mutfağında yer alan çok sayıda zengin lezzet gibi tepsi kebabının da damakları şenlendirdiğini belirtti.

Hatay tepsi kebabı için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (6 kişilik)

1 kilo 200 gram orta yağlı dana ve kuzu eti

2 demet maydanoz

2'şer taze kırmızı ve yeşil biber

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı domates salçası

*Üzeri için

5 domates

4 soğan

4 biber

2 yemek kaşığı domates salçası

1 bardak su

Yapılışı

1. Maydanoz, biber, sarımsaklar ve kıyma zırhla kıyılır.

2. Malzemenin inceliği etle aynı orana geldiğinde zırhtan geçirme işlemi tamamlanır ve tuz ile karabiber eklenip tüm malzeme karıştırılır.

3. Bakır veya tuğla tepsinin tabanına domates salçası sürülür.

4. Malzeme, tepsiye eşit halde yayılarak şekil verilir ve dilimlenir.

5. Tepsideki malzemenin üzerine 4'e bölünmüş domatesler, biberler ve soğanlar konulur.

6. İki yemek kaşığı domates salçası bir su bardağı suyla karıştırılıp tepsinin üzerine dökülür.

7. Taş fırında yaklaşık 15 dakika pişirilir.

8. Hatay tepsi kebabı, yanında pideyle servise hazır hale getirilir.