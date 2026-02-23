İlginizi Çekebilir

Akbank'tan KOBİ'lerin finansmana erişimini hızlandıracak uygulama
Vali Serdengeçti meslek lisesi atölyelerini yerinde inceledi
Mersin'de görme sorunu yaşayan hastaya kornea nakli yapıldı
Piyanist Maksim Mrvica 5 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak
Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzetleri dondurulmuş gıda teknolojisiyle dünya sofralarında
Vakıf Leasing uluslararası piyasalardan 50 milyon avroluk yeni kaynak temin etti
MEMLEKET SOFRASI - Adana analı kızlı
Hatay'da ağaçlık alana devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı
Isparta'da emekli öğretmen su kabağını sanata dönüştürüyor
Lokman Hekim Üniversitesi'nde dudak ve damak yarıkları eğitimi düzenlendi

MEMLEKET SOFRASI - Yalvaç güllacı

MEMLEKET SOFRASI - Yalvaç güllacı

MEMLEKET SOFRASI - Yalvaç güllacı

ISPARTA - YALÇIN ÇELEN - Isparta'nın yöresel lezzetlerinden Yalvaç güllacı, özellikle düğün, bayram ve özel gün sofralarını süslüyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Isparta'nın geleneksel tatlılarından Yalvaç güllacının yapımı anlatıldı.

Yalvaç ilçesinde nesilden nesile aktarılan yöresel lezzetler arasında bulunan güllaç, davet sofralarının vazgeçilmez tatlısı olarak yerini alıyor.

Yalvaç güllacı, kaynatılan sütün yoğurt suyu ile kestirilmesiyle elde edilen taze kesmiğin, ıslatılmış güllaç yapraklarına sarılması ve üzerine şerbet dökülmesiyle hazırlanıyor.

Hafif ve sütlü yapısıyla öne çıkan tatlı, düğün, bayram ve özel günlerde tercih ediliyor.

Tatlının tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Hafize Yıldırım, Yalvaç güllacının ilçenin köklü mutfak kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Yalvaç güllacının diğer güllaçlardan farklı olduğunu belirten Yıldırım, "İçindeki süt kesiği sayesinde hem besleyici hem de doyurucudur. Eskiden annelerimiz, ninelerimiz bayramlarda mutlaka yapardı. Biz de bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Tatlıyı hazırlarken doğal ve taze ürün kullanılması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, sabır ve emeğin lezzetin en önemli sırrı olduğunu kaydetti.

Yalvaç güllacı için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (5 kişilik)

  • 3 litre süt
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 su bardağı yoğurt suyu
  • 5-6 yaprak güllaç
  • 2 su bardağı şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • 200 gram kaymak

Yapılışı:

1. Kaynamış süte yoğurt suyu ilave edilip sütün kesilmesi sağlanır.

2. Sütün kesmiği süzgece konur ve fazla suyu süzülür.

3. Güllaç yaprakları üçgen şeklinde makasla 8 parçaya kesilir.

4. Kesilen güllaç yaprakları suya batırılır, ardından fazla suyunu almak için sofra bezinin üzerine konulur.

5. Kesmiğin içine 1 çay bardağı şeker katılıp karıştırılır.

6. Kesmikten alınan parçalar güllaç yapraklarına konulup sarılır.

7. İki su bardağı şeker, 2,5 su bardağı suyun kaynatılmasıyla elde edilen şerbet, tepsiye dizilen güllacın üzerine dökülür. Güllaç, 10-15 dakika dinlendirildikten sonra servis edilir.




Yurt Dünya 23.02.2026 11:52:07 0
Anahtar Kelimeler: memleket sofrası - yalvaç güllacı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüyü Bitmemiş Yetimlerin Hakkı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye’nin Kalbinde Çatlayan Duvarlar: Aile Çökerse Vatan Çöker!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Akbank'tan KOBİ'lerin finansmana erişimini hızlandıracak uygulama

2

Vali Serdengeçti meslek lisesi atölyelerini yerinde inceledi

3

Mersin'de görme sorunu yaşayan hastaya kornea nakli yapıldı

4

Piyanist Maksim Mrvica 5 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak

5

Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzetleri dondurulmuş gıda teknolojisiyle dünya sofralarında

6

Vakıf Leasing uluslararası piyasalardan 50 milyon avroluk yeni kaynak temin etti

7

MEMLEKET SOFRASI - Adana analı kızlı

8

Hatay'da ağaçlık alana devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı

9

Isparta'da emekli öğretmen su kabağını sanata dönüştürüyor

10

Lokman Hekim Üniversitesi'nde dudak ve damak yarıkları eğitimi düzenlendi