İlginizi Çekebilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama: (1)
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Burdur'da konuştu:
Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ismi kuş evlerinde yaşatılacak
Kanser hastası yedek subay Serik'te hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
"Elmacı Dede" Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştırdı
Jeep SUV modeli Compass'ın üretimine başladı
Isparta'da 35 yıldır aynı camide görev yapan imam gönüllere dokunuyor
Bakan Ersoy, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılışında konuştu:
Antalya'da oteller yılbaşına hazır

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Burdur'da konuştu:

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Burdur

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Burdur'da konuştu:

BURDUR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin ve kamu görevlisi emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, refah seviyesinde ücret alabilmesi, açlık ve yoksulluk sınırı arasında hiçbir kamu görevlisinin kalmaması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Yalçın, Öğretmenevi İstasyon Şubesi'nde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2 No'lu Şubesinin kongre ve teşkilat buluşması programında yaptığı konuşmada, Eğitim-Bir-Sen'in Türkiye'de önemli bir örgütlenme olduğunu söyledi.

Memur-Sen'in 11 hizmet koluyla 1 milyon 100 bin üyesiyle Türkiye'de önemli bir yer tuttuğunu belirten Yalçın, "Kamu görevlilerinin ve kamu görevlisi emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, refah seviyesinde ücret alabilmesi, açlık ve yoksulluk sınırı arasında hiçbir kamu görevlisinin kalmaması için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Yalçın, sendikanın varlığını üç sac ayağı üzerine oturttuklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Üyemizin sosyal, ekonomik, mali haklarını iyileştirmek, özlük ve özgürlük alanlarını genişletmek, refah seviyesinin üzerinde ücret alacak bir zemine taşımak, milli gelirin adil dağıtılması, kamuda ücret dengesinin sağlanması için çalışıyoruz. Dünyanın adil bir dünya olması konusunda enerji ortaya koyma iddiasıyla özelde üye, genelde ülke, evrensel anlamda yer küre iddiasıyla yola devam ettik."

Sendikacılığın sadece eleştirmek olmadığına dikkati çeken Yalçın, Türkiye'de sendikal mücadelenin sorunları alt alta sıralayıp kolaycılığı seçen bir yaklaşım oluştuğunu kaydetti.

Memur-Sen ailesi olarak sorunları sıralamak değil, çözümleri zorlamak, sorunlar üzerinden değil, çözümler üzerinden konuşmak istediklerini anlatan Yalçın, bu konuda yeni kazanımlarla insanların hayatını rahatlatmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.



Yurt Dünya 20.12.2025 16:33:15 0
Anahtar Kelimeler: memur-sen genel başkanı yalçın burdur'da konuştu:

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bizim de Bahçeli Ağabeyimiz Var!
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama: (1)

2

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Burdur'da konuştu:

3

Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ismi kuş evlerinde yaşatılacak

4

Kanser hastası yedek subay Serik'te hayatını kaybetti

5

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6

"Elmacı Dede" Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştırdı

7

Jeep SUV modeli Compass'ın üretimine başladı

8

Isparta'da 35 yıldır aynı camide görev yapan imam gönüllere dokunuyor

9

Bakan Ersoy, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılışında konuştu:

10

Antalya'da oteller yılbaşına hazır