Mersin Akdeniz'de sağanaktan etkilenen alanlarda belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta ilçede etkili olan sağanak dolayısıyla zarar gören alanlardaki çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, hasar gören kaldırım, yol ve köprülerde onarım ve temizlik çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçe genelinde planlı ve hızlı bir müdahale anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hem rutin bakım ve onarım çalışmalarını hem de aşırı yağışların oluşturduğu olumsuzlukları gidermeye yönelik müdahaleleri eş zamanlı olarak sürdürüyor. Tüm ekiplerimizle birlikte sahada olmaya ve ilçemizin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

