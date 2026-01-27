İlginizi Çekebilir

Mersin Anamur'da dolu tarım alanlarına zarar verdi

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle muz ve çilek seraları zarar gördü.

İlçede gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini arttırdı.

Çataloluk, Güleç, Köprübaşı, Malaklar, Kaşdişlen, Gercebahşiş, Çarıklar ve Evciler mahallelerinde yağışın ardından dolu etkili oldu.

Dolu nedeniyle bazı muz ve çilek seraları zarar gördü.

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, yazılı açıklamasında, tarım alanları zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dolunun etkili olduğu bölgelerde inceleme yaptıklarını ifade eden Gümüş, şunları kaydetti:

"Neredeyse Anamur'un bir ucundan diğer ucuna kadar etkili olan bir dolu yağışı yaşandı. Üreticilerimiz büyük zarar görmüş durumda. Birçok serada yıkılmalar ve yırtılmalar mevcut. Hasar tespit çalışmaları başlamış olup ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Dolu yağışından zarar gören üreticiler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek hasar tespiti yaptırmaları gerekiyor."



