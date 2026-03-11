İlginizi Çekebilir
Mersin Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla polis ekiplerince arama yapılıyor
MERSİN - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesinde polis ekiplerince arama yapılıyor.
Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde belediyenin Akdeniz ilçesindeki binasına gitti.
Polis ekiplerinin belediyedeki incelemesi sürüyor.
