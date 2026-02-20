İlginizi Çekebilir

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Azerbaycan Gecesi" konseri verdi
Mersin'de dere üstündeki köprünün bir kısmı çöktü
Isparta'da polisler ilk iftarını görev başında yaptı
Kozan'da gaziler ve şehit aileleri iftarda buluştu
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Şehit yakınları ve gaziler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu
Kahramanmaraş ve Kilis'te ilk iftar şehit yakınları ve gazilerle yapıldı
Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü iftar programı düzenledi
Atakaş Hatayspor, Özyurt Yatırım Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Azerbaycan Gecesi" konseri verdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Azerbaycan Gecesi" konseri verdi

MERSİN - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu’nda düzenlenen konserde sanatçılar piyano eşliğinde Azerbaycan müziklerini seslendirdi.

Konserde piyanoda Tuğçe Göksal performans sergilerken, Itır Gözde Tuğun, Nihan Çetin Aydın, Nilsu Karaarslan, Emrah Sözer ve Cumhur İbili solist olarak sahne aldı.

Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinden oluşan repertuvarın seslendirildiği konserde sanatseverler de şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konser dinleyicilerinden Halide Mustafayeva, AA muhabirine konseri çok beğendiğini belirterek, "Büyüleyici müziklerin harmonisini öyle güzel yaşattılar ki beni geçmişe Azerbaycan'a götürdüler. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Büyülendim gerçekten." dedi.

Sık sık opera dinlemeye geldiğini belirten Pervane Muradova da "Çok duygulandım. Azerbaycan gecesini bir Azerbaycanlı olarak kaçıramazdım. Bu şarkılar benim çocukluğumun şarkıları, çok mutlu oldum." diye konuştu.




Eğitim 20.02.2026 02:37:03 0
Anahtar Kelimeler: mersin devlet opera ve balesi "azerbaycan gecesi" konseri verdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Ben Aday Değilim
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniyespor’a ‘Güvenlik’ Dayatması: Bu Şehrin Dostu Musunuz, Düşmanı Mı?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Azerbaycan Gecesi" konseri verdi

2

Mersin'de dere üstündeki köprünün bir kısmı çöktü

3

Isparta'da polisler ilk iftarını görev başında yaptı

4

Kozan'da gaziler ve şehit aileleri iftarda buluştu

5

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

6

Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

7

Şehit yakınları ve gaziler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu

8

Kahramanmaraş ve Kilis'te ilk iftar şehit yakınları ve gazilerle yapıldı

9

Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü iftar programı düzenledi

10

Atakaş Hatayspor, Özyurt Yatırım Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı